Canlı anlatım: Fenerbahçe Erzurumspor FK maçı

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında bugün Erzurumspor FK'yi konuk edecek. İlk maçında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, grupta 3 puanı bulunan 3 takımdan birisi. Gruptaki ilk maçında sahasında Göztepe'ye 1-0 yenilen Erzurumspor FK'nin ise henüz puanı bulunmuyor. Peki, Fenerbahçe - Erzurumspor FK maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Kupası Fenerbahçe Erzurumspor maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Erzurumspor FK canlı izle bilgisi

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ertuğrul, Çağlar, Djiku, Skriniar, Levent, İsmail, Amrabat, Mert Hakan, Cengiz, Talisca, Cenk.

Erzurumspor FK: Göktuğ, Orhan, Mustafa Yumlu, Yakup, Salih, Azubuike, Özgür, Celal, Eren Tozlu, Sylla, Mamba.

FENERBAHÇE - ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

5 Şubat Çarşamba günü Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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