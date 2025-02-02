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Canlı anlatım: Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Fenerbahçe#Çaykur Rizespor#Maç
Canlı anlatım: Fenerbahçe Çaykur Rizespor maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2025 19:02

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Fenerbahçe ile Rizespor, Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaşıyor.

CANLI ANLATIM

Fenerbahçe 0-2 Rizespor

GOL: 7', 13' Ali Sowe

Fenerbahçe'nin 42. dakikada Skriniar ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonrasında ofsayt nedeniyle iptal edildi.

İlk yarı oynanıyor...

FENERBAHÇE ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Ülker Stadı'ndaki müsabaka 2 Şubat Pazar yani bugün saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetiyor. Kerem Ersoy ve Samet Çiçek, mücadelede yardımcı hakem olarak görev yapıyor. Mücadele beIN Sports HD1'den naklen yayınlanıyor. 

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Diego Carlos, Skriniar, Levent, Amrabat, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Dzeko, En-Nesyri

Çaykur Rizespor: Tarık, Mithat, Mosci, Samet Akaydin, Hojer, Papanikolau, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Akintola, Ali Sowe

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#Fenerbahçe#Çaykur Rizespor#Maç

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