Canlı Anlatım: Fenerbahçe Antalyaspor (Süper Lig maçı)

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Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı bitti

Fenerbahçe: 3

Antalyaspor: 0

Goller: 9' Mert Müldür, 26' Tadic, 30' En-Nesyri

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Skriniar, Oğuz Aydın, Kostic, Fred, Dusan Tadic, Szymanski, Edin Dzeko, En-Nesyri.

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Kelven, Güray, Erdal, Soner, Van de Streek, Safuri, Larsson, Samudio.

FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in heyecan dolu mücadelelerinden biri olan Fenerbahçe - Antalyaspor maçı, 2 Mart 2025 Pazar günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma, Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe, Antalyaspor’a karşı son beş lig maçını kazandı ve bu süreçte toplam 11 gol attı. Sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibine karşı en son Nisan 1999 - Eylül 2006 döneminde sekiz maçlık galibiyet serisi yakalamıştı.

Antalyaspor, Süper Lig tarihinde deplasmanda en fazla Fenerbahçe’ye yenildi (23 kez) ve son üç Kadıköy ziyaretinde puan alamadı.

Fenerbahçe, iç sahada son sekiz Süper Lig maçını kazandı. Tek sezonda daha uzun bir seriyi en son 2011/12 sezonunda (10G) Aykut Kocaman yönetiminde yakalamıştı.

Antalyaspor, son beş Süper Lig maçında yenilmedi (2G 3B). Daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Ocak 2024’te Sergen Yalçın yönetiminde (2G 4B) elde etmişti.

Fenerbahçe, Avrupa’nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü atan takım (13 kafa golü) ve son 12 Antalyaspor golünün 4’ünü bu şekilde kaydetti (%33).

Fenerbahçe forması giyen Anderson Talisca, Süper Lig kariyerinde en çok golü Antalyaspor’a attı (4 gol, Kasımpaşa ile eşit).

Teknik direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’ye rakip olduğu son üç Süper Lig maçını kaybetti. Kariyerinde üst üste dört kez mağlup olduğu bir takım bulunmuyor.

FENERBAHÇE 10 MAÇTIR YENİLMİYOR

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Onvo Antalyaspor ile Pazar günü 58. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekibin bugüne kadar karşılaştığı 57 lig mücadelesinde Fenerbahçe 38 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, 11 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Antalyaspor, 8 kez Fenerbahçe'den 3 puan almayı başardı.

Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 104 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 47 gol gördü.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Antalyaspor ile ligde bugüne kadar 28 kez evinde karşılaştı.

Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 23'ünden galibiyetle ayrılırken Akdeniz ekibi ise 3 maçta 3 puana uzandı. İki mücadelede ise kazanan çıkmadı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin attığı 64 gole, Antalyaspor 22 golle karşılık verdi.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, rekabetteki en farklı galibiyetini 1996-1997 sezonunda sahasında 5-0'lık sonuçla elde etti.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki en farklı galibiyetlerine 5 Şubat 2016'da sahasında 4-2 ve 29 Ekim 2012'de deplasmanda 3-1'lik skorla ulaştı.

İki ekibin en gollü maçı, Antalya'da oynandı. 30 Aralık 1984'te oynanan müsabakada Fenerbahçe, rakibini 4-3 mağlup etti.

FENERBAHÇE SON 10 MAÇTA YENİLMEDİ

İki takım arasında ligde oynanan son 10 karşılaşmada Fenerbahçe, rakibine boyun eğmedi.

Sarı-lacivertli ekip, söz konusu dönemde 7 galibiyet alırken, 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı.

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Fenerbahçe bu maçlarda 19 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.

Antalyaspor, Fenerbahçe karşısındaki son galibiyetini 4 Ekim 2019'da deplasmanda 1-0'lık skorla aldı.

5 MAÇTIR RAKİBİNİ YENİYOR

Fenerbahçe, ligde rakibiyle oynadığı son 5 karşılaşmanın tamamını kazandı.

Sarı-lacivertliler, bu süreçte 11 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü.