Canlı Anlatım | Fatih Karagümrük Sivasspor maçı

Fatih Karagümrük ve Sivasspor, 15 yıl sonra ilk kez bir lig mücadelesinde karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanan karşılaşmayı sayfamızdan anlık olarak takip edebilirsiniz.

İlk yarı sona erdi

FATİH KARAGÜMRÜK 0-1 SİVASSPOR

GOL: 44' Kone

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük 11’i: Viviano, Lichaj, Fatih, Koray, Balkovec, Sabo, Biglia, Jimmy, Aatif, Ndao, Sobiech.

Sivasspor 11’i: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Cofie, Yasin, Gradel, Kone.

FATİH KARAGÜMRÜK SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Sivasspor'u konuk ediyor. 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebiliyor.

SİVASSPOR'DA KORONAVİRÜS VAKASI

DG Sivasspor’un file bekçisi Muammer Yıldırım, korona virüse yakalandığını açıkladı.



Sivasspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüpte, korona virüsü bulaşan futbolcu sayısı 5’e yükselirken, bu isimlerden birinin de kaleci Muammer Yıldırım olduğu ortaya çıktı.



Kırmızı-beyazlı takımın 30 yaşındaki kalecisi Muammer Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyona başladığını duyurdu. Yıldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Testim pozitiftir. Karantinanın 4. günündeyim. Durumum şuan gayet iyi. Arayan soran herkese teşekkür ederim."