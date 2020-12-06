Canlı Anlatım | Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı

Süper Lig’in 11. haftasında Fatih Karagümrük ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Bu sezon iç sahada maç kaybetmeyen Karagümrük, Çaykur Rizespor maçında da galibiyetini sürdürmek istiyor. Çaykur Rizespor ise geçen hafta aldığı mağlubiyetin ardından tekrar çıkışa geçmenin peşinde. İstanbul'da oynanan maçı anbean sayfamızdan canlı takip edebilirsiniz.

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 ÇAYKUR RİZESPOR

FATİH KARAGÜMRÜK - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI 11'LERİ

Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia, Ndiaye, Ndao, Sabo, Jimmy Durmaz, Sobiech

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Fabricio, Onur, Fernando, Remy

Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda saat 13.30’da başlayan karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yöniyor. Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor maçı beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanıyor.

36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, geride kalan bölümde iç saha maçlarında yenilmedi.

Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.

Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda galibiyeti bulunmayan İstanbul ekibi, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'a yenildi, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında sahadan bir puanla ayrıldı.

Fatih Karagümrük, ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 14 puan topladı. Üçer galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan Çaykur Rizespor'un ise 12 puanı bulunuyor.