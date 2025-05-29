Canlı Anlatım: Fatih Karagümrük Bandırmaspor (1. Lig Play-Off Final)

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Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor ile Trendyol 1. Lig play-off finalinde karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanan Süper Lig'e yükselecek.
CANLI ANLATIM
İkinci yarı oynanıyor
Fatih Karagümrük: 1
Bandırmaspor: 1
Goller: 37' Hikmet, 46' Wesley
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Bekleviç, Djilobodji, Y. E. Demir, Camacho, Moraes, Johnson, Tresor, Göktan Gürpüz, Ülvan, Çağtay Kurukalıp, A. Çankaya
Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Mexer, Atınç, Hakan, Remi, Hikmet, Murat Cem, Ndongala, Billal, Diony.
FATİH KARAGÜMRÜK - BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda 29 Mayıs Perşembe yani bugün saat 20.00'de başladı ve mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
FİNAL YOLCULUĞU
Son olarak 1. Lig'in 2021-22 sezonunu 3'ncü sırada tamamlayarak play-off oynayan Teksüt Bandırmaspor, buradan final serisine kadar yükseldi ancak Kocaeli'de oynanan maçta İstanbulspor'a 2-1 kaybederek tarih yazma fırsatını kaçırdı.
Bandırma temsilcisi 2024-25 sezonunda aldığı başarılı sonuçlarla ligi 64 puanla dördüncü sırada tamamlayan Bandırmaspor, play-off birinci turda Erzurumspor FK ile eşleşti.
Erzurumspor FK'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükselen bordo-beyazlı ekip, Geosis Boluspor'un rakibi oldu.
Geosis Boluspor'u ilk maçta 4-1, ikinci maçta da 1-0 yenen Bandırma temsilcisi adını finale yazdırmayı başardı.
Teksüt Bandırmaspor, finalde karşılaşacağı Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü normal sezondaki iki karşılaşmada da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti.
Bordo-beyazlı takım, 29 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda başlayacak maçta İstanbul temsilcisini yenerek, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig biletini alan son takım olmak istiyor.