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Canlı Anlatım: Fatih Karagümrük Bandırmaspor (1. Lig Play-Off Final)

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#Fatih Karagümrük Bandırmaspor Maçı#Trendyol 1. Lig Play-Off#Maç Saati
Canlı Anlatım: Fatih Karagümrük Bandırmaspor (1. Lig Play-Off Final)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2025 19:54

Trendyol 1. Lig play-off finalinde Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmayı kazanan Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olacak. Bu mücadeleyi haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Fatih Karagümrük ile Bandırmaspor ile Trendyol 1. Lig play-off finalinde karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi kazanan Süper Lig'e yükselecek.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Fatih Karagümrük: 1

Bandırmaspor: 1

Goller: 37' Hikmet, 46' Wesley

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Bekleviç, Djilobodji, Y. E. Demir, Camacho, Moraes, Johnson, Tresor, Göktan Gürpüz, Ülvan, Çağtay Kurukalıp, A. Çankaya

Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Mexer, Atınç, Hakan, Remi, Hikmet, Murat Cem, Ndongala, Billal, Diony.

FATİH KARAGÜMRÜK - BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? 

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda 29 Mayıs Perşembe yani bugün saat 20.00'de başladı ve mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetiyor. Maç TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

 

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FİNAL YOLCULUĞU

Son olarak 1. Lig'in 2021-22 sezonunu 3'ncü sırada tamamlayarak play-off oynayan Teksüt Bandırmaspor, buradan final serisine kadar yükseldi ancak Kocaeli'de oynanan maçta İstanbulspor'a 2-1 kaybederek tarih yazma fırsatını kaçırdı.

Süper Lig'e son yolcu

Bandırma temsilcisi 2024-25 sezonunda aldığı başarılı sonuçlarla ligi 64 puanla dördüncü sırada tamamlayan Bandırmaspor, play-off birinci turda Erzurumspor FK ile eşleşti.

Erzurumspor FK'yı 2-0 yenerek ikinci tura yükselen bordo-beyazlı ekip, Geosis Boluspor'un rakibi oldu.

Geosis Boluspor'u ilk maçta 4-1, ikinci maçta da 1-0 yenen Bandırma temsilcisi adını finale yazdırmayı başardı.

Teksüt Bandırmaspor, finalde karşılaşacağı Solwie Energy Fatih Karagümrük'ü normal sezondaki iki karşılaşmada da 1-0 ve 2-1'lik skorlarla mağlup etti.

Bordo-beyazlı takım, 29 Mayıs Perşembe günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda başlayacak maçta İstanbul temsilcisini yenerek, Kocaelispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Süper Lig biletini alan son takım olmak istiyor.

 

 

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#Fatih Karagümrük Bandırmaspor Maçı#Trendyol 1. Lig Play-Off#Maç Saati

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