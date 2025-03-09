Canlı Anlatım: Eyüpspor - Konyaspor maçı

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Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
Eyüpspor 1-1 Konyaspor
Gol: 15' Emre Akbaba (Pen.), 58' Tunahan
Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Umut, Yalçın, Emre Akbaba, Tayfur, Emre Mor, Ampem, Thiam
Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer
EYÜPSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanan Eyüpspor - Konyaspor maçı saat 16:00'da başladı.
Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği zorlu karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇ PROGRAMI
9 Mart Pazar:
13.30 | Sivasspor - Göztepe : Burak Pakkan
16.00 | Eyüpspor - Konyaspor : Atilla Karaoğlan
16.00 | Samsunspor - Adana Demirspor : Arda Kardeşler
20.30 | Alanyaspor - Galatasaray : Yasin Kol
10 Mart Pazartesi:
20.30 | Beşiktaş - Gaziantep FK : Zorbay Küçük