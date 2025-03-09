×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Canlı Anlatım: Eyüpspor - Konyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Eyüpspor Konyaspor Maçı#Eyüpspor Konyaspor Maçı Canlı
Canlı Anlatım: Eyüpspor - Konyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 09, 2025 15:28

Eyüpspor, Süper Lig'in 27. haftasında Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

Eyüpspor 1-1 Konyaspor

Gol: 15' Emre Akbaba (Pen.), 58' Tunahan

Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Umut, Yalçın, Emre Akbaba, Tayfur, Emre Mor, Ampem, Thiam

Konyaspor: Deniz, Ndao, Adil, Uğurcan, Guilherme, Oğulcan, Melih, Prip, Pedrinho, Yusuf, Kramer

EYÜPSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Stadyumu’nda oynanan Eyüpspor - Konyaspor maçı saat 16:00'da başladı.

Hakem Atilla Karaoğlan'ın yönettiği zorlu karşılaşma beIN SPORTS ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Canlı Anlatım: Eyüpspor - Konyaspor maçı

MAÇ PROGRAMI

9 Mart Pazar:

Haberin Devamı

13.30 | Sivasspor - Göztepe : Burak Pakkan

16.00 | Eyüpspor - Konyaspor : Atilla Karaoğlan

16.00 | Samsunspor - Adana Demirspor : Arda Kardeşler

20.30 | Alanyaspor - Galatasaray : Yasin Kol

10 Mart Pazartesi:

20.30 | Beşiktaş - Gaziantep FK : Zorbay Küçük

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Eyüpspor Konyaspor Maçı#Eyüpspor Konyaspor Maçı Canlı

BAKMADAN GEÇME!