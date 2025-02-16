Canlı Anlatım: Eyüpspor Kayserispor maçı

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Eyüpspor, Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor'u konuk ediyor.

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Eyüpspor 1-0 Kayserispor

GOL: 56' Emre Mor

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER:

Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Umut, Vezo, Melih, Tayfur, Emre Mor, Halil, Ampem, Thiam.

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Ramazan, Karimi, Kartal, Ackah, Cardoso, Mane, Bourabia.

MAÇ ÖNCESİ TAKIMLARIN DURUMLARI

ikas Eyüpspor, teknik direktör Arda Turan yönetiminde bu sezon ligde oynadığı 22 müsabakada 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. İstanbul ekibi, topladığı 39 puanla 4. sırada yer alıyor.

Oynadığı son 7 karşılaşmada 1 galibiyet, 2 beraberlik alan Bellona Kayserispor ise bu süreçte 4 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. Ligde çıktığı 21 maçta ise 4 kez kazanan, 8 karşılaşmada rakipleriyle berabere kalan ve 9 mücadeleden de puan çıkaramayan Kayseri temsilcisi, 20 puanla 16. sırada bulunuyor.