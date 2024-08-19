Canlı Anlatım: Eyüpspor - Bodrumspor maçı

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Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Eyüpspor, Bodrum FK'yı ağırlıyor.

CANLI ANLATIM

Eyüpspor 0-1 Bodrum FK

GOL: 30' Dimitrov

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Bodrum FK'da ağları sarsan Dimitrov, kulübünün Süper Lig tarihindeki ilk golünü kaydetti.

EYÜPSPOR - BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN?

Eyüpspor - Bodrumspor maçı 19 Ağustos 2024 saat 21.00'de başladı. Maçı Halil Umut Meler yönetirken yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Gökhan Barcın üstleniyor. Karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

ARDA TURAN TRİBÜNDE

Eyüpspor'da ise Teknik Direktör Arda Turan, geçen hafta Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kulübede görev alamadı. Genç çalıştırıcı, karşılaşmayı tribünden takip ediyor.