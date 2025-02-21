Canlı Anlatım: Eyüpspor Beşiktaş (Süper Lig maçı)

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Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor

Eyüpspor: 1

Beşiktaş: 1

Goller: 1' Tayfur Bingöl, 18' Rafa Silva

İLK 11'LER

Eyüpspor: Berke, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Caner Erkin, Melih, Emre Mor, Yalçın, Tayfur Bingöl, Ampem, Thiam.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Talha, Uduokhai, Chamberlain, Masuaku, Rafa Silva, Gedson, Rashica, Joao Mario, Immobile.

EYÜPSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Eyüpspor ve Beşiktaş, Süper Lig 25. haftada karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılım için iki puan önündeki rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başladı. Merakla beklenen karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor.

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İKİ TAKIM 2. DEFA KARŞI KARŞIYA

Beşiktaş ile ikas Eyüpspor, Süper Lig'de ikinci kez karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlılar, tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u ligin ilk devresinde Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada 2-1'lik skorla geçmişti.

İki ekip geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda da karşı karşıya gelirken Beşiktaş, eflatun-sarılılar karşısında 4-0'lık galibiyet elde etmişti.

GÖZLER YENİ TRANSFERLERDE

Siyah-beyazlılarda yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, şans verilmesi durumunda ilk kez Beşiktaş formasını giyecek.

Ara transfer döneminde kadroya katılan iki genç futbolcu, Eyüpspor mücadelesinde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den forma bekleyecek.

Ligde geçen hafta oynanan Trabzonspor müsabakasında Keny Arroyo yedek soyunmuş, Elan Ricardo ise yorgunluğu nedeniyle kadroda yer almamıştı.