MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCanlı Anlatım | Everton - Rotherham (Cenk Tosun gol attı)
GeriFutbol Canlı Anlatım | Everton - Rotherham (Cenk Tosun gol attı)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 09.01.2021 - 15:14 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım | Everton - Rotherham (Cenk Tosun gol attı)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı Anlatım | Everton - Rotherham (Cenk Tosun gol attı)
Abone Olgoogle-news

İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, Rotherham ile karşılaşıyor. Maça Milli futbolcumuz Cenk Tosun ilk 11'de başladı.

Cenk Tosun, bu sezon ilk kez Everton 11'inde kendisine yer buldu. Everton'ın İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Rotherham ile oynadığı karşılaşmayı canlı takip ediyoruz. Cenk Tosun, takımını öne geçiren golü atarken bu sezon ilk kez Everton formasıyla golle tanıştı.

EVERTON 1-0 ROTHERHAM

GOL: 9' Cenk Tosun

İlk yarı oynanıyor

İşte Cenk Tosun'un attığı gol;

Canlı Anlatım | Everton - Rotherham (Cenk Tosun gol attı)

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle