Canlı Anlatım | Everton - Rotherham (Cenk Tosun gol attı)

Cenk Tosun, bu sezon ilk kez Everton 11'inde kendisine yer buldu. Everton'ın İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Rotherham ile oynadığı karşılaşmayı canlı takip ediyoruz. Cenk Tosun, takımını öne geçiren golü atarken bu sezon ilk kez Everton formasıyla golle tanıştı.

EVERTON 1-0 ROTHERHAM

GOL: 9' Cenk Tosun

İlk yarı oynanıyor

İşte Cenk Tosun'un attığı gol;

🇹🇷Cenk Tosun, Everton'ın FA Cup'ta Roterham United ile oynadığı maçta fileleri havalandırdı.https://t.co/R9pZ2T0YMt — Spor Arena (@sporarena) January 9, 2021

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