Canlı Anlatım | Everton - Rotherham (Cenk Tosun gol attı)
İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Cenk Tosun'un forma giydiği Everton, Rotherham ile karşılaşıyor. Maça Milli futbolcumuz Cenk Tosun ilk 11'de başladı.
Cenk Tosun, bu sezon ilk kez Everton 11'inde kendisine yer buldu. Everton'ın İngiltere Federasyon Kupası 3. tur maçında Rotherham ile oynadığı karşılaşmayı canlı takip ediyoruz. Cenk Tosun, takımını öne geçiren golü atarken bu sezon ilk kez Everton formasıyla golle tanıştı.
EVERTON 1-0 ROTHERHAM
GOL: 9' Cenk Tosun
İlk yarı oynanıyor
İşte Cenk Tosun'un attığı gol;
🇹🇷Cenk Tosun, Everton'ın FA Cup'ta Roterham United ile oynadığı maçta fileleri havalandırdı.https://t.co/R9pZ2T0YMt— Spor Arena (@sporarena) January 9, 2021
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