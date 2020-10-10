Canlı Anlatım | Erzurumspor Trabzonspor maçı

Lige istediği gibi başarıyı henüz yakalayamayan Trabzonspor, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Hazırlık maçlarıyla hazırlıklarını sürdüren Bordo-Mavililer, ligin yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçında karşılaşıyor.

Maçta ilk yarı oynanıyor

ERZURUMSPOR 2-0 TRABZONSPOR

GOL: 18' Ömer Şişmanoğlu, 33' Ricardo Gomes

Peki, Erzurumspor Trabzonspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?

Erzurumspor Trabzonspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan Erzurumspor Trabzonspor hazırlık maçı bugün 16.00’da başladı ve A Spor'dan şifresiz olarak ekranlara geliyor.

İLK 11'LER

TRABZONSPOR XI: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe

BB ERZURUMSPOR XI: Kayacan, Mücahid, Adolphe, Gökhan, Cenk Ahmet, Osman Çelik, Ömer Şişmanoğlu, İbrahim Sissoko, Donald, Hamroun, Ricardo Gomes.