Canlı Anlatım | Erzurumspor Trabzonspor maçı
Liglere verilen milli arada hazırlıklarına devam eden Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçında karşılaşıyor. Erzurumspor Trabzonspor hazırlık maçını canlı takip ediyoruz.
Lige istediği gibi başarıyı henüz yakalayamayan Trabzonspor, milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek istiyor. Hazırlık maçlarıyla hazırlıklarını sürdüren Bordo-Mavililer, ligin yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile hazırlık maçında karşılaşıyor.
Maçta ilk yarı oynanıyor
ERZURUMSPOR 2-0 TRABZONSPOR
GOL: 18' Ömer Şişmanoğlu, 33' Ricardo Gomes
Peki, Erzurumspor Trabzonspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?
Erzurumspor Trabzonspor hazırlık maçı saat kaçta hangi kanalda?
Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan Erzurumspor Trabzonspor hazırlık maçı bugün 16.00’da başladı ve A Spor'dan şifresiz olarak ekranlara geliyor.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR XI: Erce, Pereira, Vitor Hugo, Campi, Marlon, Lewis Baker, Flavio, Yusuf, Bilal, Salih Kavrazlı, Afobe
BB ERZURUMSPOR XI: Kayacan, Mücahid, Adolphe, Gökhan, Cenk Ahmet, Osman Çelik, Ömer Şişmanoğlu, İbrahim Sissoko, Donald, Hamroun, Ricardo Gomes.
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