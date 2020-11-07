Canlı Anlatım | Erzurumspor Göztepe maçı
Erzurumspor, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe’yi konuk ediyor. Erzurumspor Göztepe maçını canlı anlatım ile takip ediyoruz.
Erzurumspor ile Göztepe, Süper Lig’in 8. hafta maçında Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Erzurum'da oynanan mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz...
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor
Erzurumspor 0-1 Göztepe
GOL: 13' Ndiaye
İLK 11'LER
BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Sissoko, Novikovas, Emrah, Gomes
Göztepe: İrfan Can, Gassama, Marko, Atınç, Dzenan, Kubilay, Sone, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif
BB Erzurumspor - Göztepe maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak..
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