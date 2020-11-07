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Haber Giriş: 07.11.2020 - 10:49 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım | Erzurumspor Göztepe maçı

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Canlı Anlatım | Erzurumspor Göztepe maçı
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Erzurumspor, Süper Lig'in 8. haftasında Göztepe’yi konuk ediyor. Erzurumspor Göztepe maçını canlı anlatım ile takip ediyoruz.

Erzurumspor ile Göztepe, Süper Lig’in 8. hafta maçında Kazım Karabekir Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Erzurum'da oynanan mücadeleyi canlı anlatım ile takip ediyoruz...

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Erzurumspor 0-1 Göztepe

GOL: 13' Ndiaye

İLK 11'LER

BB Erzurumspor: Farnolle, Murat, Mina, Hasan, Mücahid, Petrus, İbrahim, Sissoko, Novikovas, Emrah, Gomes

Göztepe: İrfan Can, Gassama, Marko, Atınç, Dzenan, Kubilay, Sone, Guilherme, Halil, Tripic, Cherif

BB Erzurumspor - Göztepe maçı 7 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak..

Canlı Anlatım | Erzurumspor Göztepe maçı

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