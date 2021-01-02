Canlı Anlatım | Erzurumspor Gaziantep FK maçı

Erzurumspor Gaziantep FK maçı ile Süper Lig'in 16'ncı hafta mücadelesi devam ediyor. Süper Lig'in en az yenilen takımı olan Gaziantep FK, çıkışını devam ettirmek isterken Erzurumspor ise tehlikeli bölgeden uzaklaşmak istiyor. İki takım adına da kritik önem taşıyan mücadeleyi sayfamızdan takip edebilirsiniz.

ERZURUMSPOR 0-0 GAZİANTEP FK

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Erzurumspor 11'i: Farnolle, Kaan Kanak, Leo, Adolphe, Obertan, Novikovas, Emrah Başsan, Donald, Osman Çelik, C. Ahmet Alkılıç, Gomes

Gaziantep FK 11'i: Günay, Djilobodji, Tosca, Olkowski, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Güray Vural, Vetrih, Muhammed, Mirallas, Dicko

BB ERZURUMSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 16'ıncı Hafta mücadelesinde Erzurumspor, Gaziantep FK ile karşılaşıyor. 2 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, yeni yıl mesajında, "2021'in taraftarların yeniden stadyumları doldurduğu, futbol coşkusunun zirveye çıktığı bir yıl olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.



Büyükekşi, yayımladığı mesajda, 2020'nin salgın, depremler, doğal afetler ve büyük kazalar ile geçtiğini ifade etti.



Salgın nedeniyle tüm dünyada olumsuzluklarla anılacak bir yılın geride kaldığını, şimdi yeni umutlarla ve yeni hedeflerle yeni bir yıla girmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Büyükekşi, 2021'in salgının tamamen sona erdiği, insanların eskisi gibi özgürlüklerine kavuştuğu bir yıl olmasını diledi.



Salgın nedeniyle maçların seyircisiz oynandığını hatırlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:



"Taraftarın alınmadığı, çok kısıtlı seyirciyle oynanan maçlarda futbol coşkusu ve heyecanının eksik kaldığı bir gerçektir. Her zaman söylüyoruz, sahadaki 12. adam olarak gördüğümüz taraftarımız bizim en büyük gücümüzdür. Bu anlamda 2021'in taraftarların yeniden stadyumları doldurduğu, futbol coşkusunun zirveye çıktığı bir yıl olmasını diliyoruz. Dünya 2020 yılında büyük olumsuzlukları yaşarken, biz kulüp olarak başarılı bir dönemi geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz sezon ilk kez mücadele ettiğimiz Süper Lig'de zirveyi zorlayan bir takım olarak yeni yıla giriyoruz. Hedefimiz, bu sezon Süper Lig'i ilk 5 takım içerisinde tamamlayarak Avrupa kupalarında şehrimizi ve ülkemizi temsil etmektir."