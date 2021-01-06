Canlı Anlatım | Denizlispor Kayserispor maçı

Süper Lig'in 17. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Denizlispor ile Kayserispor kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.

DENİZLİSPOR 0-0 KAYSERİSPOR

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Denizlispor, 13. dakikada Rodallega ile golü buldu ancak VAR'dan gelen uyarının ardından gol, ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Denizlispor bu sezon açılış golünü yediği dokuz Süper Lig maçının hiçbirini kazanamazken Kayserispor ilk golü bulduğu beş karşılaşmanın üçünde puan kaybetti. Bu sezon Süper Lig karşılaşmalarının ilk yarılarında en az gol atan takım Kayserispor en fazla gol yiyen ekip ise Denizlispor. Bu sezon Süper Lig'de çektiği ilk sekiz isabetli şutun sadece birini gole çevirebilen Denizlispor forveti Hugo Rodallega, daha sonraki yedi isabetinin altısında fileleri havalandırdı. Bu sezon Süper Lig'de takımının attığı gollerin en büyük bölümünü kaydeden isim, Denizlispor forveti Hugo Rodallega. Kayserispor'un bu sezon deplasmanda attığı beş Süper Lig golünü dört farklı isim kaydederken diğer golü Gençlerbirliği maçında Arda Kızıldağ kendi kalesine atmıştı.

Teknik direktörlüğe Yalçın Koşukavak'ı getirdikten sonra çıktığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan Yukatel Denizlispor, ligde 13 puan ve averajla 19. sırada bulunuyor. Bayram Bektaş'ın ardından Samet Aybaba ile de yollarını ayıran Hes Kablo Kayserispor ise 10 puanla sonuncu durumda. Ligde 11 maçtır kazanamayan Kayseri temsilcisi, son 4 karşılaşmasında puan elde edemedi. Yukatel Denizlispor'da sarı kart cezalısı Radoslaw Murawski, forma giyemeyecek.

KAYSERİSPOR'LA 17. RANDEVU

Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor'la 16 maça çıkan Yukatel Denizlispor, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 15 gol gönderen yeşil-siyahlı ekip, kalesinde 17 gol gördü.

DENİZLİSPOR KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Denizlispor Kayserispor maçı bugün saat 13:30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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