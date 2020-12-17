Canlı Anlatım | Demir Grup Sivasspor Giresunspor maçı

Demir Grup Sivasspor ile Giresunspor arasındaki maçı canlı takip ediyoruz. Karşılaşmayı anbean sayfamızda bulabilirsiniz...

SİVASSPOR 0-0 GİRESUNSPOR

İlk yarı sona erdi

Sivasspor: Ali Şaşal, Barış, Appindangoye, Robin Yalçın, Uğur, Fajr, Atakan, Felix, Ziya, Ninga, Kone.

Giresunspor: Gökhan, Kerem, İshak, Traore, Helder, Sergen, Himmet, Uzodimma, Madinda, Yasin, Fatih.

Demir Grup Sivasspor - Giresunspor maçı bugün saat 17:00'da Sivas Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda başladı. Müsabaka A Spor kanalında canlı yayınlanıyor.

Sivasspor ile Giresunspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Sarper Barış Saka yönetiyor. Saka’nın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Özcan Sultanoğlu yapıyor.. Maçın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün.

EŞİTLİK BOZULMAZSA PENALTI

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede 90 dakikada eşitlik olması durumunda 15’er dakikalık iki uzatma oynanacak. Burada da eşitlik bozulmazsa seri penaltı atışları turu geçen ekibi belirleyecek.

GİRESUN İLE 33. RANDEVU

Sivasspor ile Giresunspor oynayacakları karşılaşma ile birlikte tarihinde 33. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 32 karşılaşmada 12 kez Sivasspor galip gelirken, Giresun temsilcisi de 14 kez galip ayrıldı. 6 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Söz konusu maçlarda taraftarlar 77 kez gol sevinci yaşadı. Sivasspor 35 kez ağları sarsarken, 42 golü de kalesinde gördü.

GİRESUN KUPAYA 3. TURDAN BAŞLADI

Giresunspor kupa macerasına 3. turdan başladı. Bu turda Tekirdağspor’u 2-0 ile geçen Giresun, 4. Tur’da Niğde Anadolu Futbol Kulübü’nü penaltılarda 8-7 yenerek tur atladı. Giresunspor, TFF 1. Lig’de oynadığı 14 müsabakada 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 26 puanla 3. sırada bulunuyor. Bu maçlarda 19 gol atarken, kalesinde 13 gol gördü.

SİVASSPOR'DA 5 EKSİK

Sivasspor’un Giresunspor ile oynayacağı maç öncesi 5 eksik futbolcusu bulunuyor. Sakatlığı devam eden Serhiy Rybalka’nın yanı sıra korona virüs testi pozitif çıkan 4 futbolcu kadroda yer alamayacak.

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