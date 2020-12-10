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Haber Giriş: 10.12.2020 - 11:29 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım | Celic - Lille

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Canlı Anlatım | Celic - Lille
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UEFA Avrupa Ligi'nde Yusuf Yazıcı'nın 11, Burak Yılmaz'ın yedek başladığı maçta Lille, Celtic deplasmanında! Karşılaşmayı canlı anlatım ile takip ediyoruz.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille, İskoçya'da Celtic deplasmanına konuk oluyor. Maça Yusuf Yazıcı ilk 11'de, Burak Yılmaz ise yedek kulübesinde başladı. Zeki Çelik sakatlığı sebebiyle kadroya alınmadı. Celtic - Lille maçını canlı olarak takip ediyoruz. 

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

CELTIC 0-0 LILLE

Celic Lille Şampiyon Ligi maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Celic Lille Şampiyon Ligi maçı bu akşam saat 23:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

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