Canlı anlatım: Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir

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Çaykur Didi Stadı'ndaki mücadelede Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Çaykur Rizespor 0-1 Medipol Başakşehir

Gol: 33' Trezeguet

Çaykur Rizespor: Tarık, Baiano, Gökhan, Ponck, Cemali, Holmen, Gedson, Boldrin, Sabo, Yusuf Sarı, Pohjanpalo.

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Berkay Özcan, Pizzi, Trezeguet, Okaka.

Saat 20.00'de başlayan mücadelede Suat Arslanboğa düdük çalışıyor. Karşılaşma Bein Sports'tan canlı olarak yayımlanıyor.

Bir maçı eksik olan Medipol Başakşehir, haftaya 40 puanla 4. sırada girdi. Çaykur Rizespor ise 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

Bu sezon üçer sarı kart gören Youssouf Ndayishimiye, Stefano Okaka, Fredrik Gulbrandsen ve Deniz Türüç ise ceza sınırında bulunuyor.