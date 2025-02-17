Canlı Anlatım: Çaykur Rizespor Galatasaray maçı

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Süper Lig’in 24. Hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
Çaykur Rizespor 0-0 Galatasaray
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed, Osimhen
Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Mocsi, Højer, Papanikolaou, Taha, Mithat, Abdülkadir, Olawoyin, Akintola, Sowe
ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor - Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadele bugün saat 20.00’de başladı ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.