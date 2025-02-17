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Canlı Anlatım: Çaykur Rizespor Galatasaray maçı

Güncelleme Tarihi:

#Çaykur Rizespor - Galatasaray Maçı#Süper Lig#Maç Saat Kaçta
Canlı Anlatım: Çaykur Rizespor Galatasaray maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2025 19:10

Trendyol Süper Lig'in 24. haftanın kapanış mücadelesinde Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig’in 24. Hafta kapanış maçında Çaykur Rizespor, Galatasaray'ı konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

Çaykur Rizespor 0-0 Galatasaray 

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER 

Galatasaray: Muslera, Cuesta, Sanchez, Abdülkerim, Frankowski, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Ahmed, Osimhen

Çaykur Rizespor: Tarık, Alikulov, Mocsi, Højer, Papanikolaou, Taha, Mithat, Abdülkadir, Olawoyin, Akintola, Sowe

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’in 24. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor - Galatasaray karşı karşıya geliyor. Mücadele bugün saat 20.00’de başladı ve beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

 

 

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#Çaykur Rizespor - Galatasaray Maçı#Süper Lig#Maç Saat Kaçta

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