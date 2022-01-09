Canlı Anlatım: Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı

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Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında karşı karşıya geliyor.

İlk yarı oynanıyor

Rizespor: 0

Beşiktaş: 0

Goller

İLK 11'LER

Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Cemali, Fabricio, Boyd, Djokovic, Boldrin, Umar, Pohjanpalo.

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Vida, Montero, Rosier, Josef, Necip, Umut, Emirhan İlkhan, Güven, Batshuayi

Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?



Çaykur Rizespor ile Beşiktaş, bugün saat 19.00’da Çaykur Didi Stadı’nda bugün karşı karşıya geliyor. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor

İşte Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor maçının kadrosu;

Ersin

Rosier

Vida

Montero

Umut

Necip

Güven

Josef

Emirhan İlkhan

Rıdvan

Batshuayi



BEŞİKTAŞ’TA EKSİK ÇOK

Beşiktaş’ta, Covid-19’a yakalanan Atiba, Teixeira, Larin, Kenan, Pjanic, hasta olan Can, Serdar, Mehmet, cezalı Ghezzal, sakatlıkları bulunan N’Koudou, Mert forma giyemeyecek. Rizespor’da ise izinli olan Bolasie ve Remy yok.



Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a bir kötü haber de Salih Uçan'dan geldi.



Takımda koronavirüs vakaları artış gösterirken, başarılı orta saha oyuncusunun sindirim sistemi enfeksiyonu geçirdiği ve oynanacak maçın kadrosundan çıkarıldığı belirtildi.



Salih Uçan'la birlikte Beşiktaş'taki eksik futbolcu sayısı 12'ye yükseldi.



İkili rekabette Beşiktaş’tan fark



Beşiktaş ve Rize arasında geride kalan 41 lig maçından 27’sini Beşiktaş, 7’sini Çaykur Rizespor kazandı, 7 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Beşiktaş, toplamda rakip fileleri 82 kez havalandırırken, Çaykur Rizespor ise 39 gol attı. Bu sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti.



Rize'de Kartal üstün



Rizespor ile Beşiktaş arasında Rize’de yapılan 19 lig maçında galibiyet sayısında Siyah- Beyazlılar’ın 7 farkla üstünlüğü bulunuyor. Beşiktaş, deplasmanda 12 kez kazanırken, ev sahibi Çaykur Rizespor 5 kez galip geldi. Rize’deki 2 maçta ise eşitlik bozulmadı, Siyah- Beyazlılar 33, Yeşil-Mavililer ise 23 gol attı. Rakibine dış sahada son olarak 2005-2006’da mağlup olan Siyah-Beyazlı ekip, bu yenilginin ardından deplasmandaki 9 maçta 8 galibiyet ve bir beraberlikle sahadan ayrıldı.



Karadeniz ekibi en son 2006'da



Çaykur Rizespor, Süper Lig’de Beşiktaş karşısında uzun zamandır galibiyet hasreti yaşıyor. Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 17 Şubat 2006 tarihinde İstanbul’da 1-0’lık sonuçla alan Yeşil-Mavili ekip, daha sonraki 19 maçtan 14’ünü yitirdi, 5’inde berabere kaldı.

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