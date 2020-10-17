Canlı Anlatım | Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı

Çaykur Rizespor ile Ankaragücü Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında karşı karşıya geliyor. Henüz galibiyet alamayan iki takım, ilk 3 puanlarını almak için sahaya çıktı...

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

ÇAYKUR RİZESPOR 0-0 ANKARAGÜCÜ

Çaykur Rizespor 11'i: Gökhan, Moroziuk, Dilaver, Meriah, Melnjak, Abdullah, Fabricio, Donsah, Boldrin, Fernando, Remy

Ankaragücü 11'i: Friedrich, Pazdan, Erdi, Kitsiou, Pinto, Voca, Şahverdi, Alper, Paintsil, Lobjanidze, Borven



Çaykur Rizespor - Ankaragücü maçı hangi kanalda?



Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü 13.30’da Çaykur Didi Stadı’nda karşı karşıya geldi Hakem Abdulkadir Bitigen tarafından yönetilen maç, beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor.



Teknik direktör Stjepan Tomas yönetimindeki Çaykur Rizespor da sezona istediği başlangıcı yapamadı. Ligdeki ilk 4 maçında ikişer yenilgi ve beraberlik alan Karadeniz ekibi, 2 puanla 18. sırada yer alıyor.