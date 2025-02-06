×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Canlı Anlatım| Boluspor - Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

Güncelleme Tarihi:

#Boluspor#Galatasaray#Ziraat Türkiye Kupası
Canlı Anlatım| Boluspor - Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 16:22

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Boluspor ile karşılaşıyor. Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Yiğit Arslan yönetirken yardımcılıklarını ise Deniz Caner Özaral ve Egemen Savran yapıyor.

Haberin Devamı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşıyor.

Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve 16:00'da başlayan mücadeleyi canlı anlatımla aktarıyoruz.

BOLUSPOR - GALATASARAY: 1-1 (İLK YARI OYNANIYOR)

GOLLER: Vusal 12' (Boluspor), Alvaro Morata 21' (Galatasaray)

21. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İspanyol forvet Alvaro Morata şık bir vuruşla Galatasaray kariyerinin ilk golünü kaydetti

İLK 11'LER

Boluspor: Kubilay, Ali, Onur, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal

Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Eyüp, Efe, Yusuf, Ahmed Kutucu, Morata

MAÇ ÖNCESİ NOTLAR

Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına Bolu deplasmanına çıktı

Haberin Devamı

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemedi.

Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Boluspor#Galatasaray#Ziraat Türkiye Kupası

BAKMADAN GEÇME!