Canlı Anlatım| Boluspor - Galatasaray (Ziraat Türkiye Kupası)

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında deplasmanda Trendyol 1. Lig temsilcisi Geosis Boluspor ile karşılaşıyor.
Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynanan ve 16:00'da başlayan mücadeleyi canlı anlatımla aktarıyoruz.
BOLUSPOR - GALATASARAY: 1-1 (İLK YARI OYNANIYOR)
GOLLER: Vusal 12' (Boluspor), Alvaro Morata 21' (Galatasaray)
21. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İspanyol forvet Alvaro Morata şık bir vuruşla Galatasaray kariyerinin ilk golünü kaydetti
İLK 11'LER
Boluspor: Kubilay, Ali, Onur, Liço, Eren, Mukairu, Naby, Siraçhan, Kaan, İshak, Vusal
Galatasaray: Günay, Jelert, Metehan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Eyüp, Efe, Yusuf, Ahmed Kutucu, Morata
MAÇ ÖNCESİ NOTLAR
Türkiye Kupası'nda grup aşamasındaki ilk müsabakasında RAMS Başakşehir ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, ikinci maçına Bolu deplasmanına çıktı
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Ismail Jakobs forma giyemedi.
Boluspor ise kupadaki ilk maçında Süper Lig temsilcisi ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.