Canlı Anlatım: Boluspor - Bandırmaspor play-off maçı (TFF 1. Lig)

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Boluspor ile Bandırmaspor, Süper Lig yolunda karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig yükselme play-off 2. turu'nda finale çıkan takım Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.
İlk tur maçlarında Bandırmaspor, sahasında Erzurum FK'yı 2-0'la Boluspor ise deplasmanda İstanbulspor'u 2-1'lik skorla geçerek ikinci tura yükselmişti.
Canlı anlatım
İkinci yarı oynanıyor...
Boluspor 1-3 Bandırmaspor
GOL: 12' Diony, 27' Hasani, 47' Murat Cem Akpınar, 60' Billel Messaoudi
İLK 11'LER
Boluspor: Çağlar, Ali, Oğuz, Liço, Hasani, Mukairu, Naby, Babacar, Enes, Fethi, İshak
Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Mexer, Atınç, Hakan, Remi, Hikmet, Murat Cem, Ndongala, Billal, Diony
BOLUSPOR BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2'den yayınlanıyor.