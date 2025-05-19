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Canlı Anlatım: Boluspor - Bandırmaspor play-off maçı (TFF 1. Lig)

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#Trendyol 1. Ligi#Boluspor#Bandırmaspor
Canlı Anlatım: Boluspor - Bandırmaspor play-off maçı (TFF 1. Lig)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2025 20:01

TFF 1. Lig yükselme play-off 2. turu ilk maçında Boluspor, sahasında Bandırmaspor'u konuk edecek. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Boluspor ile Bandırmaspor, Süper Lig yolunda karşı karşıya geliyor. TFF 1. Lig yükselme play-off 2. turu'nda finale çıkan takım Fatih Karagümrük'ün rakibi olacak.

İlk tur maçlarında Bandırmaspor, sahasında Erzurum FK'yı 2-0'la Boluspor ise deplasmanda İstanbulspor'u 2-1'lik skorla geçerek ikinci tura yükselmişti.

Canlı anlatım

İkinci yarı oynanıyor...

Boluspor 1-3 Bandırmaspor

GOL: 12' Diony, 27' Hasani, 47' Murat Cem Akpınar, 60' Billel Messaoudi

İLK 11'LER

Boluspor: Çağlar, Ali, Oğuz, Liço, Hasani, Mukairu, Naby, Babacar, Enes, Fethi, İshak

Bandırmaspor: Akın, Rahmetullah, Mexer, Atınç, Hakan, Remi, Hikmet, Murat Cem, Ndongala, Billal, Diony

BOLUSPOR BANDIRMASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Mücadele TRT Spor ve beIN Sports 2'den yayınlanıyor.

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#Trendyol 1. Ligi#Boluspor#Bandırmaspor

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