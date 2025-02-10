Canlı anlatım: Bodrum FK Göztepe maçı

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Bodrum FK – Göztepe maçı Trendyol Süper Lig 23. haftanın kapanış maçında kozlarını paylaşıyor.
CANLI ANLATIM
Bodrum FK 0-0 Göztepe
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Okita, Bardhi, Fredy, Seferi, Puscas
Göztepe: Lis, Nielsen, Heliton, Bokele, Ogün, Miroshi, Dennis, Djalma, Victor Hugo, Ahmed, Matsuki
Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma hedefi taşıyan Göztepe, 10 Şubat Pazartesi Ege derbisinde düşme hattından kurtulmaya çalışan Bodrum Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bodrum Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği Ege derbisi saat 20.00'de başladı. Bodrumspor - Göztepe maçı beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanıyor.