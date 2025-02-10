×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Canlı anlatım: Bodrum FK Göztepe maçı

Güncelleme Tarihi:

#Bodrumspor - Göztepe#Trendyol Süper Lig 23. Hafta#Süper Lig
Canlı anlatım: Bodrum FK Göztepe maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 09:42

Trendyol Süper Lig 23. hafta kapanış maçında Bodrum FK ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Bodrum FK – Göztepe maçı Trendyol Süper Lig 23. haftanın kapanış maçında kozlarını paylaşıyor.  

CANLI ANLATIM

Bodrum FK 0-0 Göztepe

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Okita, Bardhi, Fredy, Seferi, Puscas

Göztepe: Lis, Nielsen, Heliton, Bokele, Ogün, Miroshi, Dennis, Djalma, Victor Hugo, Ahmed, Matsuki

BODRUM FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma hedefi taşıyan Göztepe, 10 Şubat Pazartesi Ege derbisinde düşme hattından kurtulmaya çalışan Bodrum Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bodrum Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği Ege derbisi saat 20.00'de başladı. Bodrumspor - Göztepe maçı beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bodrumspor - Göztepe#Trendyol Süper Lig 23. Hafta#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!