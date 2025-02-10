Canlı anlatım: Bodrum FK Göztepe maçı

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Bodrum FK – Göztepe maçı Trendyol Süper Lig 23. haftanın kapanış maçında kozlarını paylaşıyor.

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Bodrum FK 0-0 Göztepe

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Celutska, Ajeti, Ali, Cenk, Taylan, Okita, Bardhi, Fredy, Seferi, Puscas

Göztepe: Lis, Nielsen, Heliton, Bokele, Ogün, Miroshi, Dennis, Djalma, Victor Hugo, Ahmed, Matsuki

BODRUM FK - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de Avrupa kupalarına katılma hedefi taşıyan Göztepe, 10 Şubat Pazartesi Ege derbisinde düşme hattından kurtulmaya çalışan Bodrum Futbol Kulübü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Bodrum Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği Ege derbisi saat 20.00'de başladı. Bodrumspor - Göztepe maçı beIN Sports kanalından canlı olarak yayınlanıyor.