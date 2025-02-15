Canlı Anlatım: Beşiktaş Trabzonspor maçı

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Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Haftanın en önemli karşılaşmasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak.
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rafa, Rashica, Joao Mario, Immobile
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza
PUAN DURUMLARI
Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.
Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.
Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor.
Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.
SAHASINDAKİ SON 4 MAÇTA 2 GALİBİYET
Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakada 2 kez sahadan galip ayrıldı.
Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0 ve Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.
"Kara kartal" sahasında Alanyaspor ile 1-1, Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.
RAFA SİLVA, CEZASINI TAMAMLADI
Siyah-beyazlı takımda Rafa Silva, sarı kart cezasını Sivasspor maçında tamamladı.
Portekizli futbolcu, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.
Ligde yalnızca cezalı olduğu için Sivasspor maçında formasından uzak kalan Rafa Silva, oynadığı 20 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
AMİR HADZIAHMETOVIC GERİ GÖNDÜ
Sezon başında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralık olarak giden Amir Hadziahmetovic, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma geri döndü.
Orta saha oyuncuları Cher Ndour ve Moatasem Al-Musrati ile yollarını ayıran Beşiktaş, tecrübeli futbolcunun kiralık sözleşmesinde yer alan geri çağırma maddesini kullandı.
Karadeniz ekibinde bu sezon lig ve kupada toplam 23 maça çıkan Bosna Hersekli orta saha, 1'er gol ve asistlik performans ortaya koydu.
YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLEYECEK
Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.
İkinci transfer ve tescil döneminde kadroya katılan iki genç futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde Norveçli çalıştırıcı Solskjaer'den forma bekleyecek.
SOLSKJAER, TÜPRAŞ STADI'NDA LİGDEKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK
Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de ilk iç saha maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.
Norveçli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önündeki ilk karşılaşmasına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde çıkarken, "Kara kartal" müsabakadan 4-1 galip ayrılmıştı.
Tecrübeli çalıştırıcı, ligde Antalyaspor ve Sivasspor deplasmanlarında takımının başında yer aldı.
EKSİKLER VAR
Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında dört oyuncunun forması giymesi beklenmiyor.
Siyah-beyazlılarda savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista'nın tedavileri sürüyor.
Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal da kadroda yer almayacak.
Öte yandan Sivasspor müsabakasında sakatlanan Gedson Fernandes'in de son durumuna ise bugün yapılacak idmanın ardından karar verileceği öğrenildi.
TRABZONSPOR 272 GÜNLÜK DEPLASMAN GALİBİYETİ HASRETİNİ İSTANBUL'DA SONLANDIRMAK İSTİYOR
Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.
İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.
Trabzonspor'da Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.