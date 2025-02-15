Canlı Anlatım: Beşiktaş Trabzonspor maçı

Haberin Devamı

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

Haftanın en önemli karşılaşmasında hakem Cihan Aydın düdük çalacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Chamberlain, Gedson Fernandes, Rafa, Rashica, Joao Mario, Immobile

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Sikan, Banza

PUAN DURUMLARI

Ligde oynadığı 21 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 35 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de çıktığı son 6 karşılaşmada kaybetmeyen siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u mağlup ederek Avrupa kupalarına katılmak için mücadelesini devam ettirmek istiyor.

Oynadığı maçların 7'sini kazanan, 8'inde berabere kalan ve 6'sından yenilgiyle ayrılan Trabzonspor ise 29 puanla 9. sırada bulunuyor.

Haberin Devamı

Bordo-mavili ekip, ligde çıktığı son 4 müsabakada 3 galibiyet alırken, 1 kez de puanları paylaştı. Söz konusu 4 karşılaşmada kalesini gole kapatan Karadeniz temsilcisi, 10 kez rakip ağları sarsmayı başardı.

SAHASINDAKİ SON 4 MAÇTA 2 GALİBİYET

Beşiktaş, iç sahada oynadığı son 4 lig müsabakada 2 kez sahadan galip ayrıldı.

Siyah-beyazlı takım, Tüpraş Stadı'nda çıktığı son 4 maçta Fenerbahçe'yi 1-0 ve Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.

"Kara kartal" sahasında Alanyaspor ile 1-1, Samsunspor'la ise 0-0 berabere kaldı.

RAFA SİLVA, CEZASINI TAMAMLADI

Siyah-beyazlı takımda Rafa Silva, sarı kart cezasını Sivasspor maçında tamamladı.

Portekizli futbolcu, Trabzonspor müsabakasında teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den görev bekleyecek.

Ligde yalnızca cezalı olduğu için Sivasspor maçında formasından uzak kalan Rafa Silva, oynadığı 20 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

AMİR HADZIAHMETOVIC GERİ GÖNDÜ

Sezon başında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'a kiralık olarak giden Amir Hadziahmetovic, ara transfer döneminde siyah-beyazlı takıma geri döndü.

Orta saha oyuncuları Cher Ndour ve Moatasem Al-Musrati ile yollarını ayıran Beşiktaş, tecrübeli futbolcunun kiralık sözleşmesinde yer alan geri çağırma maddesini kullandı.

Haberin Devamı

Karadeniz ekibinde bu sezon lig ve kupada toplam 23 maça çıkan Bosna Hersekli orta saha, 1'er gol ve asistlik performans ortaya koydu.

YENİ TRANSFERLER FORMA BEKLEYECEK

Beşiktaş'ta yeni transferler Keny Arroyo ile Elan Ricardo, görev verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

İkinci transfer ve tescil döneminde kadroya katılan iki genç futbolcu, Trabzonspor mücadelesinde Norveçli çalıştırıcı Solskjaer'den forma bekleyecek.

SOLSKJAER, TÜPRAŞ STADI'NDA LİGDEKİ İLK MAÇINA ÇIKACAK

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Süper Lig'de ilk iç saha maçına Trabzonspor karşısında çıkacak.

Norveçli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda siyah-beyazlı taraftarların önündeki ilk karşılaşmasına UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao mücadelesinde çıkarken, "Kara kartal" müsabakadan 4-1 galip ayrılmıştı.

Haberin Devamı

Tecrübeli çalıştırıcı, ligde Antalyaspor ve Sivasspor deplasmanlarında takımının başında yer aldı.

EKSİKLER VAR

Beşiktaş'ta Trabzonspor karşısında dört oyuncunun forması giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncuları Bakhtiyor Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Gabriel Paulista'nın tedavileri sürüyor.

Takımdan ayrı bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal da kadroda yer almayacak.

Öte yandan Sivasspor müsabakasında sakatlanan Gedson Fernandes'in de son durumuna ise bugün yapılacak idmanın ardından karar verileceği öğrenildi.

TRABZONSPOR 272 GÜNLÜK DEPLASMAN GALİBİYETİ HASRETİNİ İSTANBUL'DA SONLANDIRMAK İSTİYOR

Rakip sahada son olarak geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Karadeniz ekibi, Beşiktaş'ı mağlup etmesi halinde 272 günlük deplasman galibiyeti hasretine İstanbul'da son vermiş olacak.

Haberin Devamı

İstanbul'un üç büyük ekibi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı oynadığı maçlarda son galibiyetini, 4 Kasım 2023'te sarı-lacivertli takımı deplasmanda 3-2 mağlup ederek alan Trabzonspor, Beşiktaş'ı yenmesi halinde söz konusu rakipleri önünde 468 gün sonra 3 puan sevinci yaşayacak.

Trabzonspor'da Dragus ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor.