Canlı Anlatım | Beşiktaş Sivasspor maçı

Süper Lig'in 15. haftasının son maçı Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor arasında oynanıyor. Beşiktaş'ın kazanması halinde ikinci sıraya çıkacağı maçı canlı anlatım ile takip ediyoruz.

BEŞİKTAŞ 1-0 SİVASSPOR

GOL: 18' Güven Yalçın

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

İLK 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Necip, Ghezzal, Atiba, Mensah, N'Koudou, Güven

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Hakan, Robin, Fayçal, Erdoğan, Gradel, Yatabare

BEŞİKTAŞ SİVASSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Vodafone Park'taki karşılaşma, saat 19.00'da başladı. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

İki takım arasında geride kalan 28 lig maçında Beşiktaş 13, Sivasspor 10 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Beşiktaş'ın 38 golüne, Sivasspor 33 golle yanıt verdi.

Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon oynanan maçlarda rakibine deplasmanda 3-0, evinde 2-1 mağlup oldu.

BEŞİKTAŞ, EVİNDE RAKİBİNE KARŞI GERİDE

Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında Demir Grup Sivasspor'un üstünlüğü bulunuyor.

Beşiktaş, 13'ü İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 14 lig maçında Demir Grup Sivasspor'u 5 kez yenebildi.

Siyah-beyazlı ekip, iç saha maçlarında rakibine 6 defa mağlup olurken, 3 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, ev sahibi olduğu maçlarda 22 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

Demir Grup Sivasspor, geçen sezon ve 2018-2019'da Vodafone Park'ta oynanan maçlarda Beşiktaş'a 2-1'lik skorlarla üstünlük sağladı.

GOLSÜZ MAÇ YOK

Taraflar arasındaki 28 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

Geride kalan maçlarda Beşiktaş 6, Sivasspor 5 kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

BEŞİKTAŞ, ZİRVE YARIŞINA DA ORTAK OLDU

Siyah-beyazlı ekip, ligde oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 25 puan topladı.

Son 2 haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü'nü yenen Beşiktaş, zirve yarışına da ortak oldu.

Demir Grup Sivasspor ise 4'er galibiyet ve yenilginin yanı sıra 5 beraberlik sonunda 17 puan topladı.

EVİNDE SON 4 MAÇI KAZANDI

Evindeki lig maçlarına kötü başlayan Beşiktaş, son 4 karşılaşmayı kazanmayı bildi.

Kendi sahasındaki ilk maçta Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan ve Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım; Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0 ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

4 EKSİK

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Annesinin vefatı nedeniyle yarın Kamerun'a gidecek Vincent Aboubakar, Demir Grup Sivasspor maçında görev alamayacak.

Sol uyluk iç adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Josef de Souza da yarınki mücadelede oynayamayacak.

Sakatlıkları henüz geçmeyen Gökhan Töre ile Adem Ljajic de takımlarını yalnız bırakacak.

UTKU YUVAKURAN KADRODA YER ALABİLECEK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina sürecini tamamlayan kaleci Utku Yuvakuran, karşılaşma için kadroda yer alabilecek.

Ersin Destanoğlu'nun Gaziantep FK maçında gördüğü kırmızı kart sonrası kalede görev alan Utku, karantina süreci nedeniyle Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü lig maçlarıyla Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Tarsus İdman Yurdu karşılaşmasında forma giyememişti.

MENSAH VE VİDA SINIRDA

Siyah-beyazlı ekipte Bernard Mensah ile Domagoj Vida, yarınki karşılaşma öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, Demir Grup Sivasspor mücadelesinde de aynı durumu yaşarsa 16. haftadaki Hes Kablo Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

İSTATİSTİKLER

Sergen Yalçın yönetiminde çıktığı son dört iç saha maçını kazanan Beşiktaş, daha uzun bir seriyi en son Mart-Ağustos 2019 arasında yakalamıştı. Bu sezon Süper Lig'de deplasman mağlubiyeti almayan tek takım olan Sivasspor, daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Ocak-Eylül 2008 arasında yakalamıştı. Beşiktaş forması giyen Cyle Larin, Süper Lig kariyerindeki tek hat-trick'i Sivasspor'a karşı yapmıştı. Bu sezon Süper Lig'de en fazla asist yapan iki oyuncudan biri olan Rachid Ghezzal, aynı zamanda ortayla en fazla gol pası veren isim. Sivasspor santrforu Mustapha Yatabare, Beşiktaş'a karşı sahaya çıktığı son üç Süper Lig maçında birer gol attı. Bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol katkısı yapan oyuncu olan Max Gradel, takımının kazandığı son karşılaşmada iki gole katkı sağladı. Rıza Çalımbay, teknik direktörlük kariyerinde Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı takımlara karşı çıktığı bütün maçları kazandı. Beşiktaş'a rakip olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Rıza Çalımbay, daha önceki toplam 27 karşılaşmada bir fazla galibiyet alabilmişti (3G 8B 16M).

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