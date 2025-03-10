Canlı anlatım: Beşiktaş - Gaziantep FK maçı

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Süper Lig'in 27. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Gaziantep FK'yı sahasında ağırlıyor.
BEŞİKTAŞ 1-0 GAZİANTEP FK
İlk yarı oynanıyor...
Gol: 30'Immobile (P)
İLK 11'LER
Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile
Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, N'Diaye, Maxim, Kozlowski, Okereke, Boateng.
BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20.30'da hakem Zorbay Küçük'ün düdüğüyle başladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.