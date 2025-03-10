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Canlı anlatım: Beşiktaş - Gaziantep FK maçı

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#Beşiktaş#Gaziantep FK#Maç
Canlı anlatım: Beşiktaş - Gaziantep FK maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 20:30

Süper Lig 27. hafta maçları kapsamında Beşiktaş, sahasında Gaziantep FK'yı sahasında konuk ediyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 27. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş, Gaziantep FK'yı sahasında ağırlıyor. 

BEŞİKTAŞ 1-0 GAZİANTEP FK

İlk yarı oynanıyor...

Gol: 30'Immobile (P) 

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Tayyip Talha, Emirhan Topçu, Uduokhai, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa, Joao Mario, Immobile

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Ogün, N'Diaye, Maxim, Kozlowski, Okereke, Boateng.

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Gaziantep FK maçı bu akşam saat 20.30'da hakem Zorbay Küçük'ün düdüğüyle başladı. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

 

 

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#Beşiktaş#Gaziantep FK#Maç

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