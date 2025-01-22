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Canlı Anlatım: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı

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#Beşiktaş Athletic Bilbao Maçı#Beşiktaş Athletic Bilbao Hangi Kanalda#Beşiktaş Athletic Bilbao Muhtemel 11'Ler
Canlı Anlatım: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2025 18:30

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında bu akşam İspanyol ekibi Athletic Bilbao'yu ağırlıyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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UEFA Avrupa Ligi kapsamında bu akşam Beşikteş ile Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

Beşiktaş 1-0 Athletic Bilbao

GOL: 17' Rashica

İlk yarı oynanıyor...

BEŞİKTAŞ ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta kapsamında Beşiktaş bu akşam evinde Athletic Bilbao’yu ağırlıyor.  Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetiyor. Saat 18.30'da başlayan Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muci, Rashica, Immobile

Athletic: Agirrezabala, Óscar, Núñez, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Beñat, Berenguer, Gómez, Nico Williams, Guruzeta

Canlı Anlatım: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı

 

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#Beşiktaş Athletic Bilbao Maçı#Beşiktaş Athletic Bilbao Hangi Kanalda#Beşiktaş Athletic Bilbao Muhtemel 11'Ler

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