Canlı Anlatım: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı

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UEFA Avrupa Ligi kapsamında bu akşam Beşikteş ile Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
Beşiktaş 1-0 Athletic Bilbao
GOL: 17' Rashica
İlk yarı oynanıyor...
UEFA Avrupa Ligi 7. hafta kapsamında Beşiktaş bu akşam evinde Athletic Bilbao’yu ağırlıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetiyor. Saat 18.30'da başlayan Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muci, Rashica, Immobile
Athletic: Agirrezabala, Óscar, Núñez, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Beñat, Berenguer, Gómez, Nico Williams, Guruzeta