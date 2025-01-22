Canlı Anlatım: Beşiktaş - Athletic Bilbao maçı

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UEFA Avrupa Ligi kapsamında bu akşam Beşikteş ile Athletic Bilbao karşı karşıya geliyor.

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Beşiktaş 1-0 Athletic Bilbao

GOL: 17' Rashica

İlk yarı oynanıyor...

BEŞİKTAŞ ATHLETİC BİLBAO MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta kapsamında Beşiktaş bu akşam evinde Athletic Bilbao’yu ağırlıyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Avusturyalı hakem Julian Weinberger yönetiyor. Saat 18.30'da başlayan Beşiktaş-Athletic Bilbao maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ-ATHLETİC BİLBAO İLK 11'LERİ

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muci, Rashica, Immobile

Athletic: Agirrezabala, Óscar, Núñez, Paredes, Berchiche, Jauregizar, Beñat, Berenguer, Gómez, Nico Williams, Guruzeta