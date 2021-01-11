Canlı Anlatım | BB Erzurumspor - Fenerbahçe maçı

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Süper Lig 17. hafta karşılaşmasında BB Erzurumspor, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Fenerbahçe'de Diego Perotti, Jose Ernesto Sosa ve Tolga Ciğerci, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında takımdaki yerlerini alamıyor.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan karşılaşma 16.00'da başladı. Hakem Mete Kalkavan'ın yönettiği müsabaka, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Mücadelenin heyecanını anbean bu sayfadan canlı olarak takip edebilirsiniz.

BB ERZURUMSPOR 0-1 FENERBAHÇE: İLK YARI SONA ERDİ

GOL: 45+5' Mert Hakan Yandaş

4' Erzurumspor atağında Novikovas, ceza sahası dışından şansını denedi ama yavaş bir şut oldu. Altay kolaylıkla topu kontrol etti.

10' Erzurum'da stat zemininin bozuk olduğu görülüyor. Her iki takımdan da bu dakikalarda karşılıklı pas hataları geliyor.

13' Fenerbahçe atakları daha çok Pelkas üzerinden başlıyor. Pelkas, ara pasıyla Sinan Gümüş'ü hareketlendirmek istedi, Erzurumspor savunması araya girdi.

25' Maç oldukça düşük tempoyla başladı.İlk 25 dakika itibariyle toplam 1 şut atıldı. Fenerbahçe'nin henüz şut girişimi bulunmuyor.

34' Erzurumspor'da Ricardo Gomes'in ağları bulan topu, elle oynama gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

41' Fenerbahçe çok etkili geldi. Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı etkili ortaya Sinan Gümüş'ten hemen önce savunma araya girip topu kornere yolladı.

44' Erzurumspor'da Osman Çelik, Sinan Gümüş'e faul sonrasında sarı kart gördü. Fenerbahçeli futbolcular, son adam gerekçesiyle kırmızı kart bekledi, karar değişmedi.

45+5' Fenerbahçe, aradığı golü ilk yarının son dakikasında buldu. Ceza sahası içinde topla buluşan Pelkas bekletmeden Mert Hakan'a çevirdi. Mert Hakan'ın köşeye doğru vurduğu şut ağlarla buluştu.

İLK 11'LER

BB ERZURUMSPOR XI: Farnolle, Cenk Ahmet, Teikeu, Hasan, Schwechlen, Osman, Obertan, Boumal, Novikovas, Emrah Başsan, Gomes.

FENERBAHÇE XI: Altay, Caner, Sadık, Tisserand, Nazım, Gustavo, Ozan, Sinan, Pelkas, Mert Hakan, Thiam





İKİ TAKIM ARASINDA 3. RANDEVU

Fenerbahçe ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig'de 3. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında ilk karşılaşma 2018-2019 sezonunda oynanmıştı. İlk yarıda Ülker Stadı'nda yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci yarıda Erzurum'da oynanan mücadeleyi ise Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.

İSTATİSTİKLER

BB Erzurumspor, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ile sadece 2018/19 sezonunda karşılaştı ve rakibini konuk ettiği tek karşılaşmayı kaybetti. Bu sezon iç sahada galibiyet alamayan tek Süper Lig takımı BB Erzurumspor. Fenerbahçe ise şu ana kadar deplasmanda en fazla maç kazanan, puan toplayan ve gol atan ekip konumunda. Süper Lig tarihinde hiçbir İstanbul takımını mağlup edemeyen BB Erzurumspor, son altı karşılaşmadan puan çıkaramadı.

Erol Bulut bu maçı kazanırsa, Carlos Alberto Parreira'yı geride bırakarak Fenerbahçe'nin başında Süper Lig'de en yüksek deplasman galibiyet yüzdesine sahip teknik direktör olacak. Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerin en büyük bölümünü kafayla bulan takım BB Erzurumspor. BB Erzurumspor'un Süper Lig'de attığı son iki iç saha golünün sahibi olan Emrah Başsan, Aralık 2018'de oynanan Fenerbahçe maçında takımının ilk golünü kaydeden isimdi. BB Erzurumspor'un bu sezon iç sahada attığı gollerin %57'sinde Arvydas Novikovas'ın doğrudan katkısı var.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de en fazla gole katkı sağlayan oyuncu olan Ozan Tufan, takımının attığı son üç golün asistini yapan isimdi. Dimitrios Pelkas'ın bu sezon Süper Lig'de yaptığı altı gol katkısının beşi deplasmanda geldi. Mesut Bakkal, Süper Lig kariyerinde Erol Bulut'un çalıştırdığı takımlara rakip olduğu üç maçı da kazanamadı.

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