Canlı anlatım: Bayern Münih - Auckland City (FIFA Dünya Kulüpler Kupası)

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Bayern Münih ile Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City kozlarını paylaşıyor.
Canlı anlatım
İkinci yarı oynanıyor...
Bayern Münih 6-0 Auckland City
GOL: 6' Coman, 18' Sacha Boey, 20' Olise, 22' Coman, 45' Müller, 45+3' Olise
11'LER
Bayern Münih: Neuer, Tah, Pavlovic, Kimmich, Boey, Stanisic, Olise, Guerreiro, Müller, Coman, Kane.
Auckland City: Tracey, Mitchell, Lobo, Illich, Boxall, Gibert, Michael Den Hejer, Bevan, Manickum, Murati, Gray.
BAYERN MUNIH - AUCKLAND CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
C Grubunun ilk maçı bugün 19.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.