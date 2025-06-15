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Canlı anlatım: Bayern Münih - Auckland City (FIFA Dünya Kulüpler Kupası)

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#FIFA Dünya Kulüpler Kupası#Bayern Münih#Auckland City
Canlı anlatım: Bayern Münih - Auckland City (FIFA Dünya Kulüpler Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 18:24

Alman devi Bayern Münih ile Yeni Zelanda ekibi Auckland City, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Bayern Münih ile Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City kozlarını paylaşıyor.

Canlı anlatım

İkinci yarı oynanıyor...

Bayern Münih 6-0 Auckland City

GOL: 6' Coman, 18' Sacha Boey, 20' Olise, 22' Coman, 45' Müller, 45+3' Olise

11'LER 

Bayern Münih: Neuer, Tah, Pavlovic, Kimmich, Boey, Stanisic, Olise, Guerreiro, Müller, Coman, Kane.

Auckland City: Tracey, Mitchell, Lobo, Illich, Boxall, Gibert, Michael Den Hejer, Bevan, Manickum, Murati, Gray.

BAYERN MUNIH - AUCKLAND CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

C Grubunun ilk maçı bugün 19.00'da başladı. Mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

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#FIFA Dünya Kulüpler Kupası#Bayern Münih#Auckland City

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