Canlı anlatım: Başakşehir - Trabzonspor maçı

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Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor.
CANLI ANLATIM
İlk yarı oynanıyor...
Başakşehir 0-0 Trabzonspor
İLK 11'LER
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Yusuf, Umut, Crespo, Deniz Türüç, Piatek.
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Batagov, Hüseyin, Mustafa, Mendy, Lundstram, Ozan, Sikan, Visca, Banza.
BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
RAMS Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.