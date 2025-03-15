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Canlı anlatım: Başakşehir - Trabzonspor maçı

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#Başakşehir Trabzonspor Maçı#Süper Lig#Trabzonspor Muhtemel 11'Ler
Canlı anlatım: Başakşehir - Trabzonspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 20:30

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta maçında RAMS Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlıyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke yönetiminde, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk oluyor. 

CANLI ANLATIM

İlk yarı oynanıyor...

Başakşehir 0-0 Trabzonspor

İLK 11'LER 

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali, Berat, Yusuf, Umut, Crespo, Deniz Türüç, Piatek.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Batagov, Hüseyin, Mustafa, Mendy, Lundstram, Ozan, Sikan, Visca, Banza.

BAŞAKŞEHİR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

RAMS Başakşehir-Trabzonspor karşılaşması Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanıyor. Mücadele beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

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#Başakşehir Trabzonspor Maçı#Süper Lig#Trabzonspor Muhtemel 11'Ler

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