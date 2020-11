Canlı Anlatım | Başakşehir Gençlerbirliği maçı

Süper Lig'in 8. haftasında Manchester United galibiyeti ile morallenen Başakşehir ile Gençlerbirliği karşılaşıyor. Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen ve alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği'nin maçını canlı takip ile sayfamızda bulabilirsiniz.

Karşılaşmada ilk yarı bitti

BAŞAKŞEHİR 0-1 GENÇLERBİRLİĞİ

GOL: 1' Sefa

İLK 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Ponck, Epureanu, Bolingoli Mbombo, İrfan Can, Berkay Özcan, Aleksic, Deniz Türüç, Visca, Demba Ba

BAŞAKŞEHİR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 8'inci Hafta mücadelesinde Başakşehir, Gençlerbirliği ile karşılaşacak. 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ CEO'SU MUSTAFA ERÖĞÜT GELECEKTEN UMUTLU

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, gelecek yıllarda Avrupa'da isimlerini daha fazla duyuracaklarına emin olduğunu söyledi.



Manchester United TV'ye açıklamada bulunan Eröğüt, "Türkiye'nin büyük kulüpleriyle karşılaştırıldığında 2014'te kurulan genç bir kulübüz. Altı yıllık tarihimiz var. Gelecekte adımızı daha fazla duyuracağımıza eminim." ifadelerini kullandı.



Türkiye'de geçen sezon şampiyonluğa ulaşana kadar basamakları tek tek çıktıklarını hatırlatan Eröğüt, "Son 4 yılda oluşan puan durumuna bakarsak, en fazla puan toplayan takımız. Bu yüzden şampiyonluk bir rastlantı değil. Bazı liglerde bir sene şampiyon olan takımın ertesi yıl kümede kalmak için mücadele ettiğini görebiliyoruz. Biz bu takımlardan olmamayı planlıyoruz. Hak edilmiş bir şampiyonluk yaşadık. Bu sayede tarihimizde ilk defa UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında oynama şansı elde ettik." değerlendirmesinde bulundu.



Transferde kulübün marka değerine yönelik adımlar attıklarını kaydeden Mustafa Eröğüt, "Bazı transferleri, kulübümüzün ismini global anlamda tanıtmak için stratejik olarak yapıyoruz. Adebayor, Clichy, Robinho bunlardan bazılarıydı. Şu an Skrtel ve Demba Ba'yı kadromuzda bulunduruyoruz. Eski Manchester Unitedlı Rafael de takımımızda. Büyük bir karakter. Onunla anlaştığımız için mutluyum. Bu futbolcular, marka değerimizi yükseltmemizde bize yardımcı oluyor." şeklinde konuştu.



Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 kaybettikleri Paris Saint-Germain (PSG) maçının kendilerine tecrübe kazandırdığını vurgulayan Eröğüt, "Bu karşılaşma, kendimize güvenimizi artırdı. Neymar, Mbappe, Di Maria gibi dünya yıldızlarının yer aldığı bir takıma karşı kafa kafaya oynayabildiğimizi gördük. Skor istediğimiz gibi olmadı ama gelecek adına umut vericiydi." yorumunu yaptı.



Manchester United'ın Türk ekiplerine karşı iyi ve kötü anıları olduğunu anımsatan Eröğüt, "Bu maçlarda galibiyet ve mağlubiyetler aldılar.



Açıkçası grubun nasıl sonuçlanacağını merak ediyorum. Düşler Tiyatrosu'nda (Old Trafford Stadı) oynamak her kulüp ve oyuncunun hayalidir. Seyirci önünde oynamayı isterdik ama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu gerçekleşmeyecek. Yine de heyecanlı bir maç olacak." diye konuştu.