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Canlı Anlatım: Başakşehir - Çaykur Rizespor

#Başakşehir - Çaykur Rizespor Maçı#Başakşehir - Çaykur Rizespor Maçı Saat Kaçta
Canlı Anlatım: Başakşehir - Çaykur Rizespor

Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaşıyor. Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Arda Kardeşler düdük çalıyor. Kardeşler'in yardımcılıklarını İlker Takpak ile Yusuf Bozdoğan üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak.

Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR: BAŞAKŞEHİR 1-0 ÇAYKUR RİZESPOR

GOL: 25' Stefano Okaka

İlk yarı sona erdi...

BAŞAKŞEHİR -  ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ İLK 11'LERİ

Başakşehir XI: Volkan, Duarte, Ravil Tagir, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut, Tolga, Visca, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Okaka.

Çaykur Rizespor XI: Gökhan, Gökhan Gönül, Alberk Koç, Holmen, Selim Ay, Yasin Pehlivan, Dabo, Alper Potuk, Bolasie, Tyler Boyd, Loic Remy.

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