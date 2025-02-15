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Canlı Anlatım: Başakşehir Bodrum FK maçı

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir Bodrumspor#Başakşehir-Bodrum FK Maçı#Süper Lig
Canlı Anlatım: Başakşehir Bodrum FK maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2025 15:53

Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir, sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Bodrum FK'yı konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

Başakşehir 0-0 Bodrum FK

İlk yarı oynanıyor...

11'LER

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Umut, Ömer Ali, Yusuf, Keny, Piatek

Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Taylan, Fredy, Okita, Seferi, Puşcaş

BAŞAKŞEHİR - BODRUM MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig 24’üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK deplasmanda Başakşehir’e konuk oluyor.

15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da başlayan karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Canlı Anlatım: Başakşehir Bodrum FK maçı

EKSİKLER

Başakşehir'de Bodrum FK karşılaşması öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor.

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Sarı kart cezalıları Olivier Kemen ve Miguel Crespo, müsabakada forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Onur Ergün, Patryk Szysz, Christopher Operi ve Festy Ebosele de maçın kadrosunda yer alamayacak.

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