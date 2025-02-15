Canlı Anlatım: Başakşehir Bodrum FK maçı

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Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında Bodrum FK'yı konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
Başakşehir 0-0 Bodrum FK
İlk yarı oynanıyor...
11'LER
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Lima, Berat, Deniz, Umut, Ömer Ali, Yusuf, Keny, Piatek
Bodrum FK: Sousa, Celustka, Ajeti, Ali, Cenk, Ahmet, Taylan, Fredy, Okita, Seferi, Puşcaş
BAŞAKŞEHİR - BODRUM MAÇI NE ZAMAN?
Süper Lig 24’üncü hafta mücadelesinde Bodrum FK deplasmanda Başakşehir’e konuk oluyor.
15 Şubat Cumartesi günü saat 16.00’da başlayan karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
EKSİKLER
Başakşehir'de Bodrum FK karşılaşması öncesinde sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor.
Sarı kart cezalıları Olivier Kemen ve Miguel Crespo, müsabakada forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Onur Ergün, Patryk Szysz, Christopher Operi ve Festy Ebosele de maçın kadrosunda yer alamayacak.