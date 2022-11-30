Canlı anlatım: Avustralya Danimarka maçı (2022 Dünya Kupası maçı)

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2022 Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile Danimarka karşı karşıya geliyor.

AVUSTRALYA 0-0 DANİMARKA

İlk yarı oynanıyor...

AVUSTRALYA -DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Al Janoub Stadı'nda oynanan Avustralya-Danimarka maçı saat 18:00'de başladı. Cezayirli hakem Mustapha Ghorbal'ın yönettiği karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

AVUSTRALYA 1 PUANLA GRUPTAN ÇIKABİLİR

Katar'daki serüvenine Fransa'ya gol atarak başlayan ancak o maçı 4-1 kaybeden Avustralya; sonrasında Tunus'u Mitchell Duke ile 1-0 geçip son grup maçları öncesi 3 puana ulaşmıştı. Fransa maçında sakatlanıp kenara gelen Nathaniel Atkinson'ın durumu maç saati netleşecek. TD Graham Arnold; "Tunus galibiyeti sonrası ülkemizdeki insanlardan gelen sevinç videoları harikaydı. Bunu neden onlara bir kez daha yaşatmayalım? Danimarka güçlü bir rakip ama biz de arkamızda güzel bir miras bırakmak istiyoruz..." dedi. Eğer grubun diğer maçında Tunus, Fransa'yı yenemezse; Avustralya, Danimarka'dan 1 puan alıp gruptan çıkabilir. Stoperdeki "Harry Souttar & Kye Rowles" ve önlerindeki Aaron Mooy takımın değişmez üçlüsü... Riley McGree ve Jackson Irvine orta alanı tutarken; Mathew Leckie ile Craig Goodwin, en ilerideki Duke'e yardım edecek.

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DANİMARKA YENMEK ZORUNDA

Tunus'la golsüz berabere kalan ve devamında Fransa'ya 2-1 kaybeden Danimarka ise, gruptan çıkıp Katar'daki yolculuğuna devam etmek için Avustralya'yı yenmek zorunda! Eğer Tunus, Fransa'yı sürpriz yapıp yenerse; onların attığından fazlasını atma zorunlulukları da var... Thomas Delaney sakatlandı ve kupayı kapattı. Simon Kjaer'in durumu maç saati netlik kazanacak. Kjaer yetişirse, Joachim Andersen ve Andreas Christensen'le birlikte üçlü savunma hattını oluşturacaktır... TD Kasper Hjulmand ilk maçtaki hücum hattını ikinci maçta kesti; ikinci maçta bambaşka bir hücum hattı ile oynadı. İki deneme de başarısız oldu... Hjulmand orta alanın merkezinde Pierre Emile-Höjbjerg ve Christian Eriksen ile devam edecektir. Hücumda "Andreas Skov Olsen, Kasper Dolberg & Mikkel Damsgaard" denklemi denenebilir...