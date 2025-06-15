Canlı anlatım: Atletico Madrid - Paris Saint-Germain (FIFA Dünya Kulüpler Kupası)

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Atletico Madrid ile Paris Saint-Germain, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında kozlarını paylaşıyor.
Canlı anlatım
İkinci yarı başladı...
PSG 2- 0 ATLETICO MADRID
GOL: 19' Fabian Ruiz, 45+1' Vitinha
İLK 11'LER
PSG : Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Kvaratskhelia, Ramos
Atlético Madrid : Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Álvarez
HANGİ KANALDA?
ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki Rose Bowl Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.