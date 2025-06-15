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Canlı anlatım: Atletico Madrid - Paris Saint-Germain (FIFA Dünya Kulüpler Kupası)

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#FIFA Dünya Kulüpler Kupası#Atletico Madrid#PSG
Canlı anlatım: Atletico Madrid - Paris Saint-Germain (FIFA Dünya Kulüpler Kupası)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2025 21:43

2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Paris Saint-Germain ile Atletico Madrid, karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

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Atletico Madrid ile Paris Saint-Germain, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında kozlarını paylaşıyor.

Canlı anlatım

İkinci yarı başladı...

PSG 2- 0 ATLETICO MADRID

GOL: 19' Fabian Ruiz, 45+1' Vitinha

İLK 11'LER 

PSG : Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doué, Kvaratskhelia, Ramos

Atlético Madrid : Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán, Simeone, De Paul, Barrios, Lino, Griezmann, Álvarez

 HANGİ KANALDA?

ABD'nin Kaliforniya Eyaleti'ndeki Rose Bowl Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.00'da başladı. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanıyor.

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#FIFA Dünya Kulüpler Kupası#Atletico Madrid#PSG

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