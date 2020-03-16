Haber Giriş: 16.03.2020 - 19:59,
Canlı Anlatım İzle | Antalyaspor - Sivasspor maçı başladı
Süper Lig'in 26. hafta kapanış mücadelesinde alt sıralarda bulunan Antalyaspor, zirve mücadelesi veren Sivasspor'u konuk ediyor.
Antalya Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayan mücadelede Özgür Yankaya düdük çalıyor.
Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Veysel, Kudryashov, Amilton, Fredy, Hakan, Podolski, Jahovic, Sinan.
Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Yatabare, Yasin.
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