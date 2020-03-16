MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriCanlı Anlatım İzle | Antalyaspor - Sivasspor maçı başladı
GeriFutbol Canlı Anlatım İzle | Antalyaspor - Sivasspor maçı başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 16.03.2020 - 19:59,Son Güncelleme:/

Canlı Anlatım İzle | Antalyaspor - Sivasspor maçı başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Canlı Anlatım İzle | Antalyaspor - Sivasspor maçı başladı
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in 26. hafta kapanış mücadelesinde alt sıralarda bulunan Antalyaspor, zirve mücadelesi veren Sivasspor'u konuk ediyor.

Antalya Stadyumu'nda saat 20:00'de başlayan mücadelede Özgür Yankaya düdük çalıyor.

Antalyaspor: Boffin, Nazım, Celustka, Veysel, Kudryashov, Amilton, Fredy, Hakan, Podolski, Jahovic, Sinan.

Sivasspor: Samassa, Marcelo, Appindangoye, Caner, Uğur, Fatih, Hakan, Mert Hakan, Emre, Yatabare, Yasin.

Canlı Anlatım İzle | Antalyaspor - Sivasspor maçı başladı

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle