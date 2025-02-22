Canlı Anlatım: Antalyaspor Kasımpaşa maçı

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Antalyaspor, Süper Lig'in 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

CANLI ANLATIM

Antalyaspor 2-0 Kasımpaşa

Gol: 10' Soner Dikmen, 42' Braian Samudio

İlk yarı sona erdi...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Bahadır, Veysel, Güray, Soner, Kaluzinski, Larsson, Safuri, Van de Streek, Samudio

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio, Rodrigues, Yasin, Piatkowski, Cafu, Mortadha, Barak, Hajradinovic, Fall, Nuno da Costa

ONVO ANTALYASPOR- KASIMPAŞA SK MAÇI NE ZAMAN?

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 16.00’da başlayan Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasını, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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Antalyaspor, Emre Belözoğlu yönetiminde sahasındaki ilk galibiyetini almayı amaçlıyor.

Ligin geride kalan bölümünde 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 27 puan toplayan Onvo Antalyaspor'da, sakatlıkları süren Erdoğan Yeşilyurt ve Emre Uzun ile babası vefat eden Erdal Rakip'in Kasımpaşa müsabakasında forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan, geçen haftaki Adana Demirspor maçının devre arasında kırmızı kart görüp cezalı duruma düşen teknik direktör Emre Belözoğlu da Kasımpaşa müsabakasında yedek kulübesinde bulunamayacak.

Kasımpaşa ise Süper Lig'de geride bıraktığı 23 maçta 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 mağlubiyet ile topladığı 31 puanla 8. sırada yer aldı.

Sezonun ilk yarısında iki takım arasında oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sonuçlanmıştı.