Canlı Anlatım: Antalyaspor - Göztepe maçı

Antalya Stadı'nda oynanacak ve saat 21.45'te başlayan Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Yasin Kol düdük çalıyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

ANTALYASPOR 1-0 GÖZTEPE

Gol: 32' Fredy

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Naldo, Veysel, Güray, Nuri, Fredy, Poli, Ghacha, Mukairu, Wright

Göztepe: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Berkan, Obinna, Soner, Halil Akbunar, Cherif Ndiaye, Tjanic, Jahovic

Deplasmandaki Fraport TAV Antalyaspor maçıyla sezona başlayan Göztepe, geride kalan 29 sezonda 922 maça çıktı. Bu müsabakalarda 293 galibiyet, 285 beraberlik ve 344 mağlubiyet alan sarı-kırmızılı takım, 1016 gol attı, kalesinde 1110 gol gördü.

Göztepe, sezona geçen yılın bitiminde de takımın başında olan Ünal Karaman'la başladı.

Antalyaspor'la 13. karşılaşma

Sarı-kırmızılı ekipte karşılaşma öncesinde Dzenan Burekovic'in sakatlığı bulunuyor.

Süper Lig'de rakibiyle daha önce 12 maça çıkan Göztepe, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 16 gol atan sarı-kırmızılı ekip, kalesinde 13 gol gördü.

İzmir temsilcisi, deplasmanda yaptığı 6 karşılaşmada ise sahadan 3 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

İlk hafta maçları

Göztepe, bu kulvarda daha önce çıktığı 29 açılış maçında 12 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk hafta müsabakalarının 22'sinden en az 1 puan çıkardı.

İzmir temsilcisi, Süper Lig'de art arda 9 kez sezonun ilk maçına ev sahibi konumunda çıktıktan sonra bu sezon birinci hafta müsabakasında deplasmanda puan arayacak.

Daha önce sezon açılış maçlarında Altay ile 4, Altınordu ile 3, Bursaspor, Denizlispor ve İzmirspor'la ikişer kez mücadele eden sarı-kırmızılı ekip, diğer ilk hafta müsabakalarında ise Adalet, Ankara Demirspor, Diyarbakırspor, Elazığspor, Eskişehirspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Giresunspor, Karşıyaka, Kasımpaşa, Kayserispor, Kocaelispor, MKE Ankaragücü, Samsunspor, Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'la puan mücadelesi verdi.

Gelenler ve gidenler

Sezona Ünal Karaman yönetiminde başlayacak sarı-kırmızılı ekip, transfer döneminde şimdiye kadar Kahraman Demirtaş, Dino Arslanagic, Makana Baku, Lourency, David Tijanic, Atakan Çankaya, Şefik Abalı ve Emre Batuhan Adıgüzel'i kadrosuna dahil etti.

Bu isimlerden Şefik Abalı'yı Avusturya ekibi SKU Amstetten'e, Emre Batuhan Adıgüzel'i Menemenspor'a kiralayan Göztepe, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Cherif Ndiaye'nin bonservisini de aldı.

İzmir temsilcisinde geçen sezon kadroda yer alan isimlerden Alpaslan Öztürk, Peter Zulj, Fousseni Diabate, Burak Süleyman, Anderson Esiti, Lamina Gassama, Stefano Napoleoni ve Zlatko Tripic takımdan ayrıldı.