Canlı Anlatım: Antalyaspor Eyüpspor maçı

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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Antalyaspor ile Eyüpspor karşı karşıya geliyor. Arda Turan ile Alex de Souza, teknik adam olarak karşı karşıya geliyorlar. Arda Turan, cezası sebebiyle kulübede yok.

CANLI ANLATIM

Antalyaspor 0-3 Eyüpspor

Gol: 32' Thiam, 35' Thiam (P), 42' Ahmed Kutucu

İlk yarı sonucu: 0-3

İLK 11'LER

Antalyaspor: Kenan, Bünyamin, Veysel, Thalisson, Güray, Soner, Kaluzinski, Petrusenko, Van de Streek, Larsson, Gaich.

Eyüpspor: Berke, Vezo, Robin, Claro, Caner, Tayfur, Melih, Ahmed Kutucu, Halil, Ampem, Thiam.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Kenan Piric topu kontrol etti.

6. dakikada Van de Streek'in pasında ceza alanında topla buluşan Gaich'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

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32. dakikada konuk ekip öne geçti. Caner Erkin'in sol köşeden korner atışıyla gönderdiği ortaya ön direkte yükselen Vezo'nun kafayla arkaya indirdiği topu önünde bulan Thiam, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1

34. dakikada Halil Akbunar'ın ceza sahasında Thalisson'un müdahalesi sonrası yerde kaldığı pozisyonda, hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı noktasını işaret etti.

35. dakika penaltı atışını kullanan Thiam, kaleci Piric'in sağından topu ağlarla göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 0-2

41. dakikada ikas Eyüpspor farkı 3'e çıkardı. Ampem'in ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı kaleci Kenan Piric'in sağından filelerle buluşturdu: 0-3

ANTALYASPOR - EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor Eyüpspor maçı 4 Aralık Cumartesi günü saat 16:00’da başladı. Karşılaşma beIN sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Bu sezon ligde geride kalan 17 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayan Eyüpspor, 27 puanla 5. sırada yer aldı.

Ev sahibi Antalyaspor ise 16 karşılaşmada sahadan 6 kez sahadan galip ayrıldı. Rakipleriyle 3 kez berabere kalan Akdeniz temsilcisi, 7 mücadelede ise mağlup oldu ve 21 puan ve averajla 9. sırada kendine yer buldu.