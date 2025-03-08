Canlı Anlatım: Antalyaspor - Çaykur Rizespor maçı

Oluşturulma Tarihi: Mart 08, 2025 15:50
Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor, sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.
Antalyaspor, Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor.
CANLI ANLATIM
Antalyaspor 0-0 Çaykur Rizespor
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Thalisson, Veysel, Abdürrahim, Erdal, Kaluzinski, Safuri, Van de Streek, Larsson, Samudio.
Çaykur Rizespor: Tarık, Taha, Samet, Alikulov, Hojer, Berkay, Olawoyin, Varesanovic, Akintola, Zeqiri, Sowe.
ANTALYASPOR ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig 26. hafta mücadelesi kapsamında Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geliyor. Corendon Airlines Park'ta saat 16:00'da başlayan zorlu mücadele, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor..
ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Antalyaspor son dört Süper Lig maçında Çaykur Rizespor'a karşı galibiyet alamadı (1B 3M). Bu, rekabette üst üste beş maç galibiyet alamama durumunun yaşanmadığı ilk kez olacak.
- Ev sahibi Antalyaspor, son üç Süper Lig maçında kaybetmedi (1G 2B), ancak dört maçlık bir yenilmezlik serisi yakalayamadı.
- Çaykur Rizespor ise son iki Süper Lig maçında puan kaybetmeyerek yükselen bir form grafiği sergiliyor ve bu sezon üst üste üç galibiyet aldığı tek seriyi Kasım-Aralık 2024 arasında elde etti.
- Antalyaspor, Süper Lig'de 25. maçlar itibarıyla en kötü averaja sahip olduğu sezondan birini yaşıyor (-18) ve defansif anlamda sıkıntılar yaşıyor.
- Çaykur Rizespor, deplasmanda oynadığı son 23 Süper Lig maçında hiçbir beraberlik almadı (6G 17M), bu sezon dış saha maçlarının tamamında galip ya da mağlup oldu.
- Çaykur Rizespor ve Antalyaspor, Süper Lig'de ceza sahası dışından en az isabetli şut çeken iki takım. Antalyaspor bu şekilde yalnızca 1 gol kaydederken, Çaykur Rizespor ise 3 golle sınırlı kaldı.
İLGİNÇ İSTATİSTİKLER:
- Braian Samudio, Antalyaspor'da attığı 6 golün 3'ünü kafa vuruşlarıyla kaydetti. Daha önce formasını giydiği Çaykur Rizespor'a karşı da 4 kafa golü bulunuyor, bu maçta bu sayısını eşitleyebilir.
- Ali Sowe ise son 14 şutunun 7'sinde gol attı ve bu sezon daha önceki denemelerindeki gol sayısını geçmeyi başardı.