Canlı Anlatım | Antalyaspor Boluspor maçı

Fraport TAV Antalyaspor ile Beypiliç Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. turun kritik maçında her iki ekip de bir üst tura çıkma parolası ile sahada! Karşılaşmayı canlı takip olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR 0-0 BOLUSPOR

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Antalyaspor - Boluspor maçı bugün saat 15:00'da Antalya Stadyumu'nda başladı. Müsabaka A Spor kanalında canlı yayınlanıyor.

Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor maçını hakem Cihan Aydın yönetiyor.

KALAN MAÇLARIN PROGRAMI

17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)

18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)

21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)