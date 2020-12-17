Canlı Anlatım | Antalyaspor Boluspor maçı
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçları kapsamında, Fraport TAV Antalyaspor ile Beypiliç Boluspor karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan beşinci tur maçı sonunda son 16 turuna yükselen takım belli olacak. Karşılaşmayı sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beypiliç Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadele ediyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. turun kritik maçında her iki ekip de bir üst tura çıkma parolası ile sahada! Karşılaşmayı canlı takip olarak sayfamızdan takip edebilirsiniz.
ANTALYASPOR 0-0 BOLUSPOR
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor
Antalyaspor - Boluspor maçı bugün saat 15:00'da Antalya Stadyumu'nda başladı. Müsabaka A Spor kanalında canlı yayınlanıyor.
Fraport TAV Antalyaspor-Beypiliç Boluspor maçını hakem Cihan Aydın yönetiyor.
KALAN MAÇLARIN PROGRAMI
17.00 Demir Grup Sivasspor-Giresunspor (Yeni 4 Eylül)
18.45 Medipol Başakşehir-Turgutluspor (Başakşehir Fatih Terim)
21.00 Beşiktaş-Tarsus İdman Yurdu (Vodafone Park)
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