×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Canlı Anlatım: Antalyaspor Beşiktaş maçı

Güncelleme Tarihi:

#Antalyaspor Beşiktaş Maçı#Türkiye Kupası#D Grubu
Canlı Anlatım: Antalyaspor Beşiktaş maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 14:55

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Müsabakayı Spor Arena'dan anbean takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü hafta maçında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor.

CANLI ANLATIM

Antalyaspor 1-2 Beşiktaş

Gol: 10' Keny Arroyo, 64 Deni Milosevic, 76' Rafa Silva

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Thalisson, Gerxhaliu, Mert Yılmaz, Abdurrahim, Erdal, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Djenepo, Gaich

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa Silva, Keny Arroyo, Joao Mario, Semih

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta mücadelesi kapsamında Antalyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 25 Şubat 2025 tarihinde saat 15:00'de başladı ve A Spor ekranlarından yayınlanıyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalyaspor Beşiktaş Maçı#Türkiye Kupası#D Grubu

BAKMADAN GEÇME!