Canlı Anlatım: Antalyaspor Beşiktaş maçı

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Ziraat Türkiye Kupası D Grubu'ndaki üçüncü hafta maçında Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor.

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Antalyaspor 1-2 Beşiktaş

Gol: 10' Keny Arroyo, 64 Deni Milosevic, 76' Rafa Silva

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Antalyaspor: Piric, Thalisson, Gerxhaliu, Mert Yılmaz, Abdurrahim, Erdal, Petrusenko, Kaluzinski, Townsend, Djenepo, Gaich

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Rafa Silva, Keny Arroyo, Joao Mario, Semih

ANTALYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Türkiye Kupası D Grubu 3. Hafta mücadelesi kapsamında Antalyaspor ve Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele 25 Şubat 2025 tarihinde saat 15:00'de başladı ve A Spor ekranlarından yayınlanıyor.