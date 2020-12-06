Canlı Anlatım | Antalyaspor Ankaragücü maçı
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Antalyaspor ve Ankaragücü, Antalya'da karşı karşıya geliyor. İki takım adına da oldukça kritik olan mücadeleyi canlı anlatım ile anbean takipte olacağız.
Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi sayfamızdan güncel bir şekilde takip edebilirsiniz...
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor
ANTALYASPOR 1-0 ANKARAGÜCÜ
GOL: 45+5 Jahovic
Maçın hakemi Halil Umut Meler, Eren Albayrak'a gösterdiği kırmızı kart ve çaldığı penaltı düdüğünün ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Meler, pozisyonu izledikten sonra kartı ve Ankaragücü lehine verdiği penaltıyı iptal etti. Ankaragücü'nde Stelios Kitsiou sarı kart gördü, maç 0-0 oynanmaya devam ediyor...
ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ:
Antalyaspor: Boffin, Eren, Ersan, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Fredy, Amilton, Omar, Podolski, Jahovic
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Voca, Pazdan, Pinto, Orkan, Atakan, Alper, Aasane, Saba, Bolingi
ANTALYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 11'inci Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Ankaragücü'nü ağırladı. 6 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.
Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Kovid-19 testleri sonucunda, teknik ekibimizden 1 kişi, profesyonel takım idari ve yardımcı personelimizden 3 kişinin testi pozitif çıkmıştır.
Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır." denildi.
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