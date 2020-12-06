Canlı Anlatım | Antalyaspor Ankaragücü maçı

Süper Lig'in 11. haftasında Antalyaspor ile Ankaragücü kozlarını paylaşıyor. Zorlu mücadeleyi sayfamızdan güncel bir şekilde takip edebilirsiniz...

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

ANTALYASPOR 1-0 ANKARAGÜCÜ

GOL: 45+5 Jahovic

Maçın hakemi Halil Umut Meler, Eren Albayrak'a gösterdiği kırmızı kart ve çaldığı penaltı düdüğünün ardından VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Meler, pozisyonu izledikten sonra kartı ve Ankaragücü lehine verdiği penaltıyı iptal etti. Ankaragücü'nde Stelios Kitsiou sarı kart gördü, maç 0-0 oynanmaya devam ediyor...

ANTALYASPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ:

Antalyaspor: Boffin, Eren, Ersan, Kudryashov, Gökdeniz, Nuri, Fredy, Amilton, Omar, Podolski, Jahovic

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Voca, Pazdan, Pinto, Orkan, Atakan, Alper, Aasane, Saba, Bolingi

ANTALYASPOR ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 11'inci Hafta mücadelesinde Antalyaspor, Ankaragücü'nü ağırladı. 6 Aralık Pazar günü saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebiliyor.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde 4 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde teknik ekip, futbolcularımız ve personellerimize yapılan Kovid-19 testleri sonucunda, teknik ekibimizden 1 kişi, profesyonel takım idari ve yardımcı personelimizden 3 kişinin testi pozitif çıkmıştır.



Personellerimiz karantinaya alınmış olunup, kulübümüzce gerekli tedbirler alınmıştır." denildi.