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Canlı Anlatım: Antalyaspor - Altay

#Süper Lig#Antalyaspor#Altay
Canlı Anlatım: Antalyaspor - Altay

Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Altay kozlarını paylaşıyor. Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

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 Süper Lig 12. hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile Altay karşı karşıya geliyor.

Antalya Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Türkiye Futbol Federasyonu'ndan Mert Güzenge düdük çalıyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Serkan Ok ile Samet Çavuş üstleniyor. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Alper Çetin.

Saat 16.00'dan itibaren beIN SPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi dilerseniz Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR: FRAPORT TAV ANTALYASPOR 0-0 ALTAY

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Antalyaspor XI: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Bahadır, Güray, Doğukan, Fredy, Ufuk, Mukairu, Amilton.

Altay XI: Lis, Cebrail, İbrahim, Aka, Özgür, Poko, Thiam, Pinares, Erhan, Kappel, Bamba.

İSTATİSTİKLER

Altay'ın bu sezon deplasmanda oynadığı beş Süper Lig maçında da hem İzmir ekibi, hem de rakipler gol atmayı başardı. Altay bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında puan kaybetmeyen iki takımdan biri. Antalyaspor ise açılış golünü yediği beş karşılaşmadan sadece 1 puan çıkarabildi. Fredy Ribeiro, Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün dördüne doğrudan katkı sağladı.

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Bu sezon Altay formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Daouda Bamba, takımının kaydettiği son altı golün beşine doğrudan katkı sağladı. Antalyaspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kaybeden Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, daha önceki altı karşılaşmada rakibine puan vermemişti.

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#Süper Lig#Antalyaspor#Altay

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