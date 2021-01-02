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Haber Giriş: 02.01.2021 - 13:12 | Son Güncelleme:

Canlı Anlatım | Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı

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Canlı Anlatım | Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı
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Süper Lig'in 16. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor, kozlarını Ankara'da paylaşıyor. Karşılaşmayı sayfamızdan takip edebilirsiniz...

Son haftaların formda takımları Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor, Ankara'da karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz, sayfamız sürekli güncelleniyor.

ANKARAGÜCÜ 1-0 YENİ MALATYASPOR

GOL: 4' Lukasic

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta?

Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Süper Lig'de Ankara takımlarına rakip olduğu son üç maçı kazanan Hamza Hamzaoğlu, daha önceki 13 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti.

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