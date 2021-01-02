Canlı Anlatım | Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı
Süper Lig'in 16. haftasında Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor, kozlarını Ankara'da paylaşıyor. Karşılaşmayı sayfamızdan takip edebilirsiniz...
Son haftaların formda takımları Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor, Ankara'da karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz, sayfamız sürekli güncelleniyor.
ANKARAGÜCÜ 1-0 YENİ MALATYASPOR
GOL: 4' Lukasic
Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor
Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta?
Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.
Süper Lig'de Ankara takımlarına rakip olduğu son üç maçı kazanan Hamza Hamzaoğlu, daha önceki 13 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti.
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