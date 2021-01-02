Canlı Anlatım | Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı

Son haftaların formda takımları Ankaragücü ve Yeni Malatyaspor, Ankara'da karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi sayfamızdan anbean takip edebilirsiniz, sayfamız sürekli güncelleniyor.

ANKARAGÜCÜ 1-0 YENİ MALATYASPOR

GOL: 4' Lukasic

Karşılaşmada ilk yarı oynanıyor

Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı saat kaçta?

Ankaragücü Yeni Malatyaspor maçı saat 16:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.

Süper Lig'de Ankara takımlarına rakip olduğu son üç maçı kazanan Hamza Hamzaoğlu, daha önceki 13 karşılaşmada aynı sayıda galibiyet alabilmişti.