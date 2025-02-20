CanlÄ± AnlatÄ±m: Anderlecht FenerbahÃ§e (UEFA Avrupa Ligi maÃ§Ä±)

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FenerbahÃ§e'nin tur kapÄ±sÄ±nÄ± araladÄ±ÄŸÄ± UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 3-0'Ä±n rÃ¶vanÅŸÄ±nda BelÃ§ika temsilcisi Anderlecht'e konuk oluyor.

CANLI ANLATIM

Ä°lk yarÄ± oynanÄ±yor

Anderlecht: 1

FenerbahÃ§e: 1

Goller: 4' En-Nesyri, 19' Vazquez

MAÃ‡ 15 DAKÄ°KA DURDU

KarÅŸÄ±laÅŸma, tribÃ¼nlerde Ã§Ä±kan arbede nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 15 dakika durduktan sonra yeniden baÅŸladÄ±

Ä°LK 11'LER

Anderlecht: Coosemans; Sardella, Hey, Adryelson, Ndiaye; Leoni, Dendoncker, Maamar; Hazard, Huerta, VÃ¡zquez

FenerbahÃ§e: Ä°rfan Can, Kostic, Skriniar, Yusuf AkÃ§iÃ§ek, Osayi, Fred, Amrabat, Szymanski, Tadic, Dzeko, En-Nesyri

ANDERLECHT FENERBAHÃ‡E MAÃ‡I NE ZAMAN, SAAT KAÃ‡TA, HANGÄ° KANALDA?Â



Anderlecht FenerbahÃ§e maÃ§Ä± 20 Åžubat PerÅŸembe yani bugÃ¼n saat 23.00'te baÅŸladÄ±. MÃ¼cadele TRT1 ekranlarÄ±ndan canlÄ± olarak yayÄ±nlanÄ±yor.

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TUR Ä°HTÄ°MALLERÄ°

FenerbahÃ§e, tur adÄ±na ilk maÃ§ta elde ettiÄŸi bÃ¼yÃ¼k avantajla sahaya Ã§Ä±kacak.

SarÄ±-lacivertli ekip, her tÃ¼rlÃ¼ galibiyet ve beraberliÄŸin yanÄ± sÄ±ra 1 ve 2 farklÄ± yenilgilerde de tur atlayan taraf olacak.

Anderlecht'in 4 ve daha farklÄ± galibiyet almasÄ± durumunda tur atlayabileceÄŸi eÅŸleÅŸmede, ev sahibi ekibin 3 farklÄ± kazanmasÄ± ise maÃ§Ä± uzatmalara gÃ¶tÃ¼recek.

Uzatmalara gitmesi durumunda 15'er dakikalÄ±k iki devre oynanacak ve burada da eÅŸitliÄŸin bozulmamasÄ± halinde turu geÃ§en tarafÄ± seri penaltÄ± atÄ±ÅŸlarÄ± belirleyecek.