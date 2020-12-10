Canlı Anlatım | ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçı

THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, Almanya temsilcisi ALBA Berlin'e konuk oluyor. Sıralama adına çok kritik öneme sahip maçı canlı anlatım ile takip ediyoruz.

Karşılaşmada 1. periyot oynanıyor

ALBA BERLIN 18-11 FENERBAHÇE BEKO

ALBA Berlin Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şifreli mi yayınlanacak?

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol, Turkish Airlines EuroLeague 13. hafta maçında Alba Berlin’e konuk oluyor. TSİ 22.00’da Mercedes Benz Arena’da başlayan bu mücadele beIN Sports Haber tarafından canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague’deki son maçında 3 Aralık Perşembe günü konuk olduğu Zenit St. Petersburg’u 65-73 yenerek çok önemli bir galibiyete imza attı. 12. haftada 5. galibiyetini alan Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 17, Danilo Barthel ise 15 sayı üretti. Mücadele öncesi yaşadığı sakatlığa rağmen takım arkadaşlarını yalnız bırakmayan Danilo Barthel, 15 sayısının yanı sıra 5 ribaund ve 4 asist üreterek 24 verimlilik puanına erişti ve maçın en değerli ismi oldu.

Fenerbahçe Beko, son resmi maçına ING Basketbol Süper Ligi’nde çıktı. 6 Aralık Pazar günü HDI Sigorta Afyon Belediyesi’ni konuk eden Fenerbahçe Beko, rakibini 94-74 ile geçerek 11. haftada 10. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe Beko'da Lorenzo Brown ve Jan Vesely 18’er, Melih Mahmutoğlu ise 16 sayı üretti.