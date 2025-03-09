Canlı Anlatım: Alanyaspor Galatasaray (Süper Lig maçı)

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Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'a konuk oluyor.

CANLI ANLATIM

İkinci yarı oynanıyor

Alanyaspor: 1

Galatasaray: 2

Goller: 23' Vilhenai, 51' Aliti(k.k.), 62' Osimhen

İLK 11'LER

Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Yusuf, Fatih, Richard, Cordova, Vilhena, Makouta, Sporar.

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper, Morata, Osimhen.

ALANYASPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gain Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başladı ve beIN SPORTS 1 - 4K ekranlarından canlı olarak takip edilebiliyor.

Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetiyor.

GOL UMUDU OSIMHEN

Sezon başında İtalya temsilcisi Napoli'den kiralanan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Alanyaspor karşısında gole en yakın oyuncu olacak.

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Sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 20 maça çıkan Osimhen, 16 kez gol sevinci yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nde 7 maçta 6 gol atan 26 yaşındaki yıldız, toplamda 22 defa fileleri havalandırarak takımının en golcü oyuncusu oldu.

Lig maçlarında 10 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor formasıyla olmak üzere 9 kez gol sevinci yaşayan Ahmed Kutucu, Galatasaray'da Osimhen haricinde gol beklentisi en yüksek oyuncular konumunda.

SARI KIRMIZILILAR, ALANYASPOR KARŞISINDA SON 3 MAÇTA GOL YEMEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de Alanyaspor'la karşılaştığı son 3 maçta kalesinde gole izin vermedi.

"Cimbom", söz konusu 3 maçta iki kez 4-0, bir kez de 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakanın 3'ünü kaybetti.

Akdeniz temsilcisi, söz konusu karşılaşmalarda Fenerbahçe'ye 2-0, Atakaş Hatayspor'a 1-0 ve Çaykur Rizespor'a 3-1 mağlup olurken Adana Demirspor'u 3-2 yendi.

18. RANDEVU

İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 11, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.

Geride kalan 17 maçta sarı-kırmızılı takımın 40 golüne, Alanya ekibi 17 golle karşılık verdi.