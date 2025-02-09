Canlı Anlatım: Alanyaspor Fenerbahçe maçı

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Alanyaspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşıyor.

ALANYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 22. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 9 Şubat Pazar günü saat 16:00'da başlayacak mücadele hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Alanyaspor-Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1 ekranından yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Levent, Oğuz, Szymanski, Fred, Kostic, Tadic, Dzeko, Talisca.

Alanyaspor: Yusuf, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fatih, Augusto, Efecan, Yusuf Özdemir, Hwang Ui-jo.

FENERBAHÇE’DE 3 İSİM KART SINIRINDA

Fenerbahçe’de Sebastian Szymanski, Filip Kostic ve Mert Hakan Yandaş sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, Alanyaspor maçında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.